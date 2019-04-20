Развитие строительной отрасли региона обсудили в Совете Федерации

В пятницу, 19 апреля, в рамках Дней Самарской области в Совете Федерации состоялось расширенное заседание комитета по федеративному устройству, МСУ и региональной политике, в котором принял участие губернатор Дмитрий Азаров.

На заседании были рассмотрены вопросы реализации жилищной политики в Самарской области, сохранении архитектурного наследия, реновации исторического центра и развитии строительной сферы Самары.

Как отметил Дмитрий Азаров, сейчас многие задачи развития строительной отрасли будут решаться в рамках национальных проектов. Одна из ключевых задач — рост темпов строительства.

По данным, до 2024 года в регионе нужно ввести в эксплуатацию почти 14 млн кв. м жилья. Это, в среднем, 2,3 млн кв. м в год — на 30% больше, чем было введено в прошлом году. При сопоставимых показателях по экономике и численности населения, например, с Нижегородской областью, плановое задание для нашего региона выше на 450 тыс. кв. м.

"При этом Самарская область должна задавать темп и делать эту работу с опережением, — отметил Дмитрий Азаров. — Если говорить про нацпроекты, то ряд министерств применяют дифференцированные показатели, как министерство здравоохранения РФ, которое для каждого региона установило свои показатели".

Глава региона предложил использовать эту практику и при реализации других национальных проектов.

Среди сдерживающих факторов для развития сферы жилищного строительства Дмитрий Азаров назвал состояние инженерной инфраструктуры и, особенно, нерешенные вопросы обманутых дольщиков. Для Самарской области эта проблема остается актуальной.

За время работы Дмитрия Азарова в должности губернатора были решены проблемы 1500 обманутых дольщиков. В этом году будет введено в строй еще восемь долгостроев — это удовлетворит права еще не менее чем 800 дольщиков.

"Остались самые проблемные объекты, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Мы рассчитываем, что и здесь на федеральном уровне региону будет оказана помощь".

Министр строительства Самарской области Евгений Чудаев среди мер по стимулированию жилищного строительства и рынка жилья Самарской области выделил переселение из аварийного жилья. Он отметил, что за последние 10 лет в регионе в среднем расселяли по 43 тыс. кв. м ежегодно, таким образом, вклад расселения в общий объем ввода жилья в регионе составил лишь 2%.

Национальным проектом предусмотрено расселение только 314 тыс. кв. м аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года. При этом жилье, которое может быть признано аварийным, в нацпроект уже не попадает. Для Самарской области, где таких домов достаточно много, проблема актуальная. "Предлагаю рекомендовать Минстрою РФ увеличить объем финансирования расселения аварийного фонда в Самарской области за счет действующей программы", — сообщил министр.

Евгений Чудаев также отметил, что считает важным сконцентрировать на квартальном расселении аварийного фонда. Это позволит образовать полноценно расселенные земельные участки, пригодные для дальнейшей застройки. Также он предложил в случае квартального расселения разрешить использовать средства федерального бюджета на расселение жилья, признанного аварийным после 2017 года.

Кроме того, Евгений Чудаев предложил втрое увеличить совокупный объем и долю федерального софинансирования программ по обеспечению жильем отдельных категорий граждан (детей-сирот, ветеранов). Сейчас на территории региона ежегодно получает жилье около 1,5 тыс. таких льготников.

Он также предложил рассмотреть возможность субсидировать до 2024 года затраты Самарской области в размере 9,66 млрд руб. на создание и модернизацию коммунальной и транспортной инфраструктуры участков, предоставляемых многодетным семьям.

Говоря о проектах реновации исторического центра Самары, Евгений Чудаев попросил поддержки в вопросе выделения федерального софинансирования для устройства единых проходных коммуникационных коллекторов по ул. Красноармейской в общем объеме 11 млрд рублей. Также министр представил комитету знаковый для региона проект набережной в Автозаводском районе Тольятти, и попросил включить их в программы для получения федерального софинансирования затрат.

Заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова, комментируя выступление губернатора Самарской области, отметила: "Ваша команда так активно включилась в работу над национальными проектами, что это чувствуется и в подготовке мероприятий Совета Федерации. Хотелось бы, чтобы на пленарном заседании рассказали, как координаторы проектов работают с регионами на примере вашей области. Это очень важно".

По итогам выступления самарской делегации члены комитета поддержали предложения по развитию строительной отрасли региона.