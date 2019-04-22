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Экология Общество

Корпоративные волонтеры проведут эко-акцию по очистке территории у стадиона "Самара Арена"

САМАРА. 22 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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23 апреля в Самаре пройдет экологическая акция по уборке мусора на территории, прилегающей к стадиону "Самара Арена". Акция станет первым мероприятием, которое организует региональное представительство Национального совета по корпоративному волонтерству (НСКВ), образованное в ноябре прошлого года в Самаре. Волонтеры, представляющие крупный бизнес, образовательные учреждения, областные добровольческие организации и СМИ, совместными усилиями соберут мусор, используя принципы раздельного сбора отходов (для этого координаторы акции предварительно пройдут специальный онлайн-тренинг). Часть отходов (пластик) пойдет на вторичную переработку.

Фото: Фото предоставлено автором

Идея проведения акции была высказана на Совете по развитию волонтёрства в Самарской области и поддержана Правительством региона. "Добровольчество — это возможность бескорыстно делать добрые дела, изменять мир вокруг, дарить свою энергию людям. Добровольчество — это позиция. Мы очень рады, что движение набирает обороты, развивается. И если раньше добровольцами были в основном молодые люди, школьники, студенты, потом стало активно развиваться "серебряное" волонтерство. Сейчас в него вливаются работающие люди. Мы готовы всячески способствовать и поддерживать все позитивные начинания людей. Я точно знаю, что любой добрый поступок делает человека счастливее" — Сергей Бурцев, заместитель министра образования и науки Самарской области — руководитель департамента по делам молодежи.

Своих волонтеров-сотрудников направят компании — участники регионального представительства НСКВ: самарские филиалы Coca-Cola HBC Russia, "Филип Моррис Интернэшнл" в России, "Мегаполис", Филиал ООО "Пивоваренная компания "Балтика" — "Балтика-Самара", "Данон Россия", филиал ООО "РЖД" Куйбышевская железная дорога, Самарский Центр развития добровольчества, Самарский государственный технический университет, информационный портал "Волга Ньюс" и коммуникационное агентство "Пратон". К мероприятию присоединятся сотрудники дирекции "Самара Арена", волонтеры из организаций РОО "Экологический контроль Самарской области", ООО "Северный альянс".

"Компании, 9 ноября 2018 года ставшие участниками представительства НСКВ в Самаре, и раньше не раз объединяли усилия для решения социальных и экологических проблем региона. Теперь этот процесс стал еще более четко координированным и эффективным. Но важнее то, что в рамках НСКВ его участники готовы делиться практиками и опытом корпоративного добровольчества с любыми компаниями, которые пожелают развивать у себя данное направление. Мы уверены, что акция 23 апреля на социально значимом, спортивном объекте привлечет внимание к вопросам экологии и добровольчеству у многих предприятий и их сотрудников", — отметила управляющий по корпоративным вопросам региона компании "Филип Моррис Интернэшнл" в России Анна Бушлякова, председатель регионального представительства НСКВ в Самарской области.

Кроме бизнеса и общественных организаций, к участию в акции приглашаются все жители Самары. Волонтеры смогут не только помочь убирать территорию вокруг стадиона, но и узнать полезную информацию о проблемах и технологиях вторичной переработки, а также принять участие в экологической викторине. Самым ярким событием в рамках акции станет, конечно же, футбол — футболисты "Крылья Советов" проведут автограф-сессию и сыграют в товарищеском матче со сборной командой корпоративных волонтеров.

"Рады поддержать со своей стороны большой интерактивный субботник на "Самара Арене". Приглашаем к участию в этом мероприятии и наших болельщиков. "Самара Арена" — наш общий дом и мы должны следить за его чистотой, поддерживать порядок. Уже 25 апреля здесь пройдет домашний матч "Крыльев Советов" с "Уралом", на который мы с удовольствием приглашаем не только болельщиков, но и всех волонтеров, которые помогут с уборкой на стадионе, — отметили в футбольном клубе "Крылья Советов".  

Проекты в сфере экологии, сохранения климатического баланса в мегаполисе и создания дружественной городской среды займут в плане работы НСКВ в 2019 году приоритетное направление.

НСКВ был создан в декабре 2014 года. За время своей работы он объединил свыше 120 отечественных и международных компаний. В 2018 году в рамках Года добровольца и волонтера специальным оргкомитетом правительства РФ под председательством руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко за НСКВ была закреплена задача по развитию добровольчества в корпоративном секторе, в том числе путем организации работы региональных НСКВ. Организация успешно ведет работу в Санкт-Петербурге, Краснодарском, Красноярском и Пермском крае, Свердловской, Иркутской, Ростовской, Кемеровской, Новосибирских областях и других регионах. Более подробно узнать о Национальном совете корпоративного волонтерства можно по ссылке http://nccv.ru

НСКВ планирует привлечь в Самаре как можно больше сторонников идеи развития корпоративного волонтерства. В актив регионального представительства Совета уже вошли компании и организации — самарское региональное отделение Поволжского филиала ПАО "МегаФон", ООО "Пивоваренная компания "Балтика", филиал ООО "Нестле Россия" в Самаре, коммуникационное агентство "Пратон", ПАО "Т Плюс", самарский филиал Coca-Cola HBC, самарский филиал аффилированных компаний "Филип Моррис Интернэшнл" в России, "Данон Россия", информационный портал "Волга Ньюс", СамГТУ.

Вопросы можно адресовать Анне Бушляковой +79321278062 anna.bushlyakova@pmi.com

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