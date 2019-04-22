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ДТП Происшествия

В Тольятти на переходе под колеса легковушки попал ребенок на самокате

ТОЛЬЯТТИ. 22 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 21 апреля, в Тольятти произошло ДТП с участием 40-летнего водителя автомобиля Kia, ехавшего в 18:20 по проезду параллельно Южному шоссе, со стороны ул. Тополиная в направлении ул. Автостроителей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным стражей порядка, в пути он сбил 11-летнего мальчика, пересекавшего на самокате проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП ребенок получил травмы и был направлен на амбулаторное лечение

По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель транспортного средства находился в трезвом состоянии. По факту случившегося проводится проверка.

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