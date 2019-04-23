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Пожары Происшествия

В Самаре тушат пожар в офисном здании на ул. Гастелло

САМАРА. 23 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 23 апреля, произошло возгорание в здании по ул. Гастелло, 43 "а" в Октябрьском районе Самары, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

Сообщение о пожаре поступило в 10:34. Прибывшие по указанному адресу пожарные установили, что горит чердачное помещение офисного здания на площади 60 кв. м. Из здания эвакуировано 110 человек.

Пожару присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС".

В ГУ МЧС уточняют, что пострадавших нет. Борьбу с огнем ведут 24 человека, которые используют шесть спецмашин.

В 11:12 объявлена локализация пожара.

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