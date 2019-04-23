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Пожар в офисном здании на ул. Гастелло в Самаре ликвидирован

САМАРА. 23 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Региональное ГУ МЧС России сообщило о ликвидации пожара в офисном здании на ул. Гастелло, 43 "а" в Самаре. Пожар был полностью потушен в 11:19.

Напомним, что сообщение о данном пожаре поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 10:34. Горело чердачное помещение офисного здания на площади 60 кв. м. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС".

Борьбу с огнем вели 24 человека, которые использовали шесть спецмашин. Из здания было эвакуировано 110 человек.

В ГУ МЧС России по Самарской области уточнили, что на месте пожара проводилась разведка пятью звеньями газодымозащитной службы, слаженными действиями пожарно-спасательных подразделений угрозы распространения пожара допущено не было.

В 11:12 объявлена локализация пожара, а в 11:19 ликвидация. Пострадавших нет.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

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