Два первых, два вторых и пять третьих мест — таковы итоги выступления сотрудников Куйбышевского филиала АО "Транснефть - Дружба" на втором этапе конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии". В этом году традиционное состязание представителей основных рабочих специальностей нефтепроводной отрасли прошло в Тамбовской области — наших земляков принимали коллеги из Мичуринска.

Водители грузового автомобиля, электрогазосварщики, электромонтеры, операторы товарные, трубопроводчики, операторы нефтепродуктоперекачивающей станции — более 50 участников представляли 12 основных профессий "Транснефти". Все они — уже победители: это лидеры первого этапа конкурса, который в ноябре 2018 года прошел в каждом из четырех филиалов предприятия.

В рамках второго этапа конкурсантам предстояло продемонстрировать знание теории и показать практические навыки.

В будничной работе в зоне ответственности слесаря по ремонту технологических установок (РТУ) базы производственного обслуживания Анатолия Груздева — магистральные насосы, благодаря которым происходит перекачка нефти и нефтепродуктов по трубопроводам. На конкурсе задание слесарей РТУ — одно из самых трудоемких: за четыре с половиной часа необходимо выполнить сборку насоса.

Испытания машинистов экскаватора — вообще на грани ювелирного мастерства. Роман Казарцев — представитель линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Лопатино" — должен был привязанной к ковшу кисточкой написать слово "нефть" по заданным габаритам и сыграть в экскаваторный боулинг.

А летом вся "Транснефть - Дружба" будет болеть за оператора товарного ЛПДС "Воскресенка" Евгения Тушканова и трубопроводчика линейного ЛПДС "Лопатино" Александра Пурдышова. Обладатели "золота" конкурса профессионального мастерства представят свое предприятие на финальном этапе, который пройдет в Самаре.