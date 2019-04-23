АвтоВАЗ начал продажу автомобилей в Монголии

Lada начинает продажу автомобилей на рынке Монголии: АвтоВАЗ подписал контракт с местным партнером ООО "Руссо Моторс", сообщает пресс-служба автогиганта. Первый дилерский центр открылся в городе Улан-Батор.

В настоящий момент Lada в Монголии представлена тремя моделями: седан Lada Vesta Cross, Lada Vesta SW Cross и трехдверная Lada 4×4. До конца года Lada в сотрудничестве с "Руссо Моторс" планирует начать продажи моделей Lada XRAY Cross и пятидверной Lada 4×4, а также автомобилей семейств Lada Granta и Lada Largus.

"Благодаря современному дизайну, высоким потребительским свойствам и цене, автомобили Lada хорошо приняты местными покупателями. Сегодня у нас амбициозные планы развития на монгольском рынке. В случае возобновления российских государственных программ поддержки логистики экспорта, Lada может достичь в среднесрочной перспективе до 15% рынка", - отметил директор по экспорту Lada Макс Миссана.