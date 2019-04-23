16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
АвтоВАЗ начал продажу автомобилей в Монголии АвтоВАЗ предложил покупателям Lada придумать имена своим автомобилям АвтоВАЗ прекратит поставки автомобилей Lada в Европу АвтоВАЗ начал продажи двухтопливной модели Lada Largus CNG Тольяттинский "РосАвтоПласт" возглавил Михаил Самаров

Автопром Машиностроение

АвтоВАЗ начал продажу автомобилей в Монголии

ТОЛЬЯТТИ. 23 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 34
Версия для печати

Lada начинает продажу автомобилей на рынке Монголии: АвтоВАЗ подписал контракт с местным партнером ООО "Руссо Моторс", сообщает пресс-служба автогиганта. Первый дилерский центр открылся в городе Улан-Батор.

Фото: пресс-центр ПАО "АвтоВАЗ"

В настоящий момент Lada в Монголии представлена тремя моделями: седан Lada Vesta Cross, Lada Vesta SW Cross и трехдверная Lada 4×4. До конца года Lada в сотрудничестве с "Руссо Моторс" планирует начать продажи моделей Lada XRAY Cross и пятидверной Lada 4×4, а также автомобилей семейств Lada Granta и Lada Largus.

"Благодаря современному дизайну, высоким потребительским свойствам и цене, автомобили Lada хорошо приняты местными покупателями. Сегодня у нас амбициозные планы развития на монгольском рынке. В случае возобновления российских государственных программ поддержки логистики экспорта, Lada может достичь в среднесрочной перспективе до 15% рынка", - отметил директор по экспорту Lada Макс Миссана.

Информационный портал Волга Ньюс совместно с Росбанком предлагают вам принять участие в опросе:

А на какие цели оформляли кредит вы?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

"Премьера-Центр" познакомил журналистов и блоггеров с полноприводными семиместными автомобилями ŠKODA Kodiaq

"Премьера-Центр" познакомил журналистов и блоггеров с полноприводными семиместными автомобилями ŠKODA Kodiaq

Торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню машиностроителя

Торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню машиностроителя

На АвтоВАЗе обсудили взаимодействие с предприятиями автокомпонентной отрасли

На АвтоВАЗе обсудили взаимодействие с предприятиями автокомпонентной отрасли

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5