Дороги возле Крымской площади отремонтирует НПФ "XXI век"

В понедельник, 22 апреля, по результатам торгов определился подрядчик, который комплексно отремонтирует дороги возле Крымской площади в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В ближайшее время муниципальный контракт будет заключен с дорожно-строительной организацией ООО "НПФ "XXI век".

К комплексному обновлению восьми участков дорог, ведущих к Крымской площади, компания приступит после 9 мая. Будут обновлены:

ул. Аксаковская от ул. Урицкого до ул. Ткачевская;

ул. Урицкого от ул. Спортивная до ул. Владимирская;

ул. Мечникова от ул. Урицкого до ул. Новокрасноармейская;

ул. Г. С. Аксакова от ул. Чернореченская до ул. Урицкого;

пр. Карла Маркса от ул. Урицкого до ул. Владимирская;

ул. Пензенская от ул. Урицкого до ул. Ткачевская;

ул. Ткачевская от ул. Мечникова до ул. Тухачевского;

ул. Красноармейская от ул. Спортивная до ул. Урицкого.

В ходе комплексного ремонта меняется не только дорожное покрытие от борта до борта. Приводят в порядок бордюрный камень, тротуары, газоны, средства организации движения — обновляют светофоры, разметку, направляющие пешеходные ограждения, дорожные знаки. При необходимости выполняется устройство системы освещения и работы по благоустройству.

С целью эффективного расходования средств на ул. Красноармейской, на которой ремонт проводился в предыдущие годы, в текущем сезоне акцент подрядчиками будет сделан на актуальные виды работ — такие, как обустройство газонов, тротуаров, системы уличного освещения.

Крымская площадь же преобразится в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Напомним, в марте текущего года во всех районах Самары проходило открытое рейтинговое голосование по определению приоритетов благоустройства в этом сезоне. По итогам голосования максимальное количество голосов в рейтинговой таблице заняли четыре общественных пространства Самары, в том числе Крымская площадь, получившая более 9 тыс. голосов.