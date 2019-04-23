Дороги возле Крымской площади отремонтирует НПФ "XXI век"

В понедельник, 22 апреля, по результатам торгов определился подрядчик, который комплексно отремонтирует дороги возле Крымской площади в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В ближайшее время муниципальный контракт будет заключен с дорожно-строительной организацией ООО "НПФ "XXI век".
К комплексному обновлению восьми участков дорог, ведущих к Крымской площади, компания приступит после 9 мая. Будут обновлены:
- ул. Аксаковская от ул. Урицкого до ул. Ткачевская;
- ул. Урицкого от ул. Спортивная до ул. Владимирская;
- ул. Мечникова от ул. Урицкого до ул. Новокрасноармейская;
- ул. Г. С. Аксакова от ул. Чернореченская до ул. Урицкого;
- пр. Карла Маркса от ул. Урицкого до ул. Владимирская;
- ул. Пензенская от ул. Урицкого до ул. Ткачевская;
- ул. Ткачевская от ул. Мечникова до ул. Тухачевского;
- ул. Красноармейская от ул. Спортивная до ул. Урицкого.
В ходе комплексного ремонта меняется не только дорожное покрытие от борта до борта. Приводят в порядок бордюрный камень, тротуары, газоны, средства организации движения — обновляют светофоры, разметку, направляющие пешеходные ограждения, дорожные знаки. При необходимости выполняется устройство системы освещения и работы по благоустройству.
С целью эффективного расходования средств на ул. Красноармейской, на которой ремонт проводился в предыдущие годы, в текущем сезоне акцент подрядчиками будет сделан на актуальные виды работ — такие, как обустройство газонов, тротуаров, системы уличного освещения.
Крымская площадь же преобразится в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Напомним, в марте текущего года во всех районах Самары проходило открытое рейтинговое голосование по определению приоритетов благоустройства в этом сезоне. По итогам голосования максимальное количество голосов в рейтинговой таблице заняли четыре общественных пространства Самары, в том числе Крымская площадь, получившая более 9 тыс. голосов.