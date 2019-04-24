С конца апреля увеличится количество прямых рейсов из Курумоча на российские курорты

С конца апреля из аэропорта Курумоч увеличится число прямых перелетов на российские курорты, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Направление Самара — Сочи станет одним их наиболее интенсивных в расписании аэропорта. Полеты по этому маршруту будут осуществлять четыре авиакомпании. С 25 мая прямые рейсы из Самары в Сочи открывает авиакомпания "Победа", которая анонсировала вылеты в понедельник, среду, четверг и субботу. До трех рейсов в неделю планирует выполнять Nordwind: с 30 апреля по 14 мая рейсы по вторникам, с 24 мая по 31 мая по пятницам, с июня — вторник, пятница и дополнительный рейс по средам.

"Уральские авиалинии" также увеличат частоту вылетов с 30 апреля по май — рейс по вторникам станет четвертым вылетом в неделю по маршруту Самара — Сочи, в настоящее время полеты выполняются в четверг, субботу и воскресенье. Со 2 июня на этом маршруте начнет выполнять полеты авиакомпании Red Wings, анонсировавшая три регулярных рейса в неделю (вторник, пятница, воскресенье).

В Симферополь прямым рейсом из Самары можно будет улететь четыре дня в неделю. С 23 апреля "Уральские авиалинии" вводят в расписание дополнительный рейс по вторникам, ранее полеты выполнялись в четверг и воскресенье. Nordwind начнет полеты с 25 апреля, Red Wings — с 3 июня, обе авиакомпании будут выполнять полеты по понедельникам и четвергам.

Кроме того, "Уральские авиалинии" будут выполнять из самарского аэропорта рейс в Анапу с 20 мая по понедельникам.