Как собрать ребенка на каникулы к бабушке

Всякому родителю, отправляющему младших на отдых к старшим, обеспечены парадоксальные ощущения. С одной стороны, вы вроде как избавляетесь от бремени постоянного контроля. С другой — все равно приходится контролировать ситуацию дистанционно, при этом положение иногда неприятно усугубляет мировоззренческая разница трех поколений. Попробуем разобраться, как сделать разлуку менее тревожной для всех участников каникул.

Пользовательские соглашения

Куда бы и кого бы мы ни собирали, источником беспокойства гарантированно станут возможно забытые вещи. Человечество знает один надежный способ избавиться от сомнений — контрольные списки. Хотите — распечатайте наш (в конце материала), хотите — установите одно из многих приложений. Без них спокойствия не видать.

Еще один "документ", на который стоит потратить время — методичка для старшего поколения. Она должна стать гидом по особенностям организма ребенка, руководством по приему лекарств, режиму дня и пищевым привычкам. Однако в подробных инструкциях сложно отыскать ключевые моменты. Так что оставьте место для импровизации и творчества, где возможно.

Отдельная битва ожидает семьи, знакомые с гаджетами. Ведь бабушки нередко считают смартфоны и планшеты источниками зла. Правы они или нет, а современные дети могут возненавидеть любой отдых, если их оставить без плеера, лишить переписки с друзьями или не давать порашить часок в PUBG (даже не спрашивайте!) Вам предстоит заключить сложное дипломатическое соглашение. Все стороны останутся недовольны итогами, но зато большая война будет предотвращена "на берегу". Хорошим аргументом в пользу смартфонов для старшего поколения будет установка объективно полезных приложений. О них — чуть позже.

Все свое, родное

При сборе чемодана лучше не надеяться, что некоторые вещи уже ждут в местах проведения каникул. Допустим, бабушка говорит, что у нее найдется что-нибудь на случай царапин. Воодушевленно киваем и складываем в аптечку свою перекись водорода. Ведь по факту окажется, что у бабушки щипучий йод, а ребенок в жизни не согласится иметь дело с ним. Или одежда. Например, вам точно известно, что панама от солнца в деревне имеется. Решен вопрос? Ничуть. Ведь это не та панама. На ней нарисован неправильный котенок. А может, любимый артист такую никогда бы не надел! Чувствуете повод испортить всем настроение?

Кстати, если уж речь зашла о любимых вещах, то пусть ребенок максимально участвует в сборе чемодана. Сам выберет, что для него важно. Заодно будет знать, где что лежит и поучится принимать решения. Неплохо бы и пообщаться о поведении на каникулах. Не ходить в лес и не купаться без присмотра заслуживающих доверия взрослых, собак не дразнить, незнакомые ягоды не есть, знакомые — мыть… Хорошо бы только между запретами анонсировать приятные моменты каникул, создать позитивный настрой.

Вообразите себе

Список вещей удобнее составлять, представляя, в каких ситуациях окажется ребенок на отдыхе. Едет на природу? Пригодится защита от комаров и клещей. Есть пляж? Берите купальники/плавки, сланцы, солнцезащитное средство, что-нибудь надувное для плавания или маску для ныряния. Будет возможность "выйти в свет" или пойти в гости? Не забудьте сложить эффектные наряды. Каникулы будут грустны без игрушек, и пусть любимые из них займут почетное место в чемодане. Заводить новых друзей проще, когда у вас есть интересная "настолка", рассчитанная на компанию. А еще во все времена и в любом возрасте приятными попутчиками остаются книги.

Распространенная ошибка — пожалеть места в чемодане и не положить большое полотенце. Кроме того, пребывая на природе ребенок не обязан дичать и отказываться от таких благ цивилизации, как солнцезащитный крем или гигиенический бальзам для губ.

Доктор на расстоянии

Самые тревожные моменты каникул связаны с возникновением нештатных проблем со здоровьем. Головная боль, проблемы с животом, рост температуры… Даже родители не всегда могут верно интерпретировать симптомы и грамотно подобрать нужное лекарство, что уж говорить о старших родственниках. Поход к медику оборачивается расточительной тратой всех ресурсов. Но тут на сцену выходят инновации, реабилитирующие смартфоны даже в глазах бабушек. Телемедицинское приложение SmartMed*, разработанное компанией МТС, позволяет проконсультироваться онлайн с московскими врачами сети клиник МЕДСИ в течение 15 минут. Интерфейс его понятен даже пользователю с нулевым уровнем цифровой грамотности. Самое сложное, что оно требует — ввод пароля при запуске. После входа в SmartMed, остается буквально три касания до видеочата с доктором. Нужно нажать на кнопку "Срочно", выбрать специализацию врача (педиатр или терапевт), и еще одним щелчком оплатить виртуальный прием. Если вопрос не срочный, можно записаться на онлайн-прием к узким специалистам, например, к ЛОРУ или дерматологу.

В любом случае, консультация стоит 550 руб. — это дешевле, чем в большинстве самарских частных клиник и более практично, чем поездка в государственные медучреждения. Врач, конечно, не поставит диагноз на расстоянии, но гарантированно подскажет, как правильно поступить. Воспользоваться приложением SmartMed могут обладатели смартфонов на операционных системах Android и iOS, независимо от того, являются ли они абонентами МТС или нет. Раз уж на то пошло, старшее поколение могло бы пользоваться SmartMed не только ради внуков. Но об как-нибудь в другой раз.

А еще ребенку будет полезно оставить небольшую сумму на карманные расходы. Пусть потратит на что-нибудь приятное, но не слишком вредное. В конце концов, это его каникулы.

Контрольный список

Бумаги

Копия свидетельства о рождении

Полис

Инструкция для бабушки и дедушки

Повседневная одежда

Майки, футболки (короткий рукав)

Рубашки, кофты (длинный рукав)

Сарафаны, платья, юбки

Брюки, шорты

Альтернативный вариант обуви

Теплая одежда

Теплый свитер

Джинсы

Легкая куртка

Белье и пр.

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Плавки/купальник

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На голову от солнца

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Полотенце

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Гель для душа/шампунь

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