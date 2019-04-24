Александр Хинштейн будет добиваться снятия директора "Самарской Луки"

Депутат Государственной думы Александр Хинштейн намерен добиваться снятия с должности директора национального парка "Самарская Лука" Александра Губернаторова. Об этом он заявил в среду, 24 апреля, во время визита в с. Рождествено, находящееся на территории нацпарка.

Резкую реакцию депутата вызвало бездействие администрации парка по вопросу незаконной свалки около Рождествено, оказавшейся в центре внимания после публикации активистами ряда видеороликов в соцсетях. Также он высказал недовольство тем, что Александр Губернаторов не явился на сегодняшнюю встречу, сославшись на проблемы со здоровьем.

"Отдельный вопрос кто понесет ответственность за существование на территории нацпарка более 40 лет несанкционированной свалки, на которую все закрывали глаза. Здесь у меня большие вопросы к администрации национального парка. Я искренне сожалею что директор нацпарка, товарищ Губернаторов экстренно занемог и не смог прибыть на сегодняшнюю встречу. Вопросы, которые к нему есть мной будут доведены до министра природных ресурсов РФ", — пообещал Александр Хинштейн.

В Рождествено приступили к ликвидации несанкционированной свалки В понедельник, 22 апреля, по поручению Дмитрия Азарова в с. Рождествено приступили к ликвидации несанкционированной свалки, сообщает департамент информполитики администрации губернатора. Работа по вывозу мусора организована регоператором "ЭкоСтройРесурс".

Он назвал недопустимой ситуацию, когда ему проще позвонить федеральному министру чем директору национального парка.

"Прокуратура нам сегодня доложила, что еще в прошлом году вносилось представление в адрес Губернаторова по свалке. Был дан формальный ответ, что меры принимаются и до конца 2018 года свалка начнет рекультивироваться, — рассказал депутат. — Как мы с вами сегодня убедились, ее закрытие произошло только на прошлой неделе после вмешательства в ситуацию губернатора Дмитрия Азарова и вашего покорного слуги".

Он пообещал подготовить обращение в адрес министра природных ресурсов РФ Дмитрия Кобылкина о несоответствии Александра Губернаторова занимаемой должности.

По его словам, к директору парка накопилось много вопросов накопилось, в том числе по браконьерству, к которому могут быть причастны его подчиненные, и по появлению на территории "Самарской Луки" коттеджей, в которых живут "многие уважаемые и богатые люди".

"Вопросов очень много. Думаю Губернаторову придется отвечать на них не только по линии министерства природных ресурсов, но и по линии правоохранительных и надзирающих органов", — считает Александр Хинштейн.