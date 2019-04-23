В Рождествено приступили к ликвидации несанкционированной свалки

В понедельник, 22 апреля, по поручению Дмитрия Азарова в с. Рождествено приступили к ликвидации несанкционированной свалки, сообщает департамент информполитики администрации губернатора. Работа по вывозу мусора организована регоператором "ЭкоСтройРесурс".

Напомним, внимание к проблеме привлекли местные активисты, опубликовавшие в соцсетях кадры, на которых видно, что мусором завалена обширная территория, граничащая с лесом. Свалке несколько десятилетий, она находится в бывшем карьере, расположенном рядом с кладбищем.

Как уточнили в департаменте, сегодня по периметру свалки установлено ограждение, организован вывоз на мусоровозах большой вместимости водным транспортом. ТКО из села и близлежащих поселений вывозятся на паромной переправе мусоровозами на полигон в Преображенке. Для сбора мусора в Рождествено установлено 95 контейнеров. Кроме того, с 22 апреля началась замена существующих на новые евроконтейнеры.

Для проведения рекультивации территории оформляется заявка для включения ее в федеральный проект "Чистая страна". В рамках регионального проекта "Комплексная система обращения с ТКО" региональной составляющей федерального проекта "Экология" предусмотрено строительство сортировочно-перегрузочного комплекса с площадкой сезонного накопления отходов в районе с. Рождествено со сроком реализации 2021–2022 годы.