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Экология Общество

Территорию свалки в Рождествено могут рекультивировать в рамках федерального проекта "Чистая страна"

САМАРА. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Администрации Волжского района предложено оформить заявку для включения мероприятий по рекультивации территории свалки в с. Рождествено в федеральный проект "Чистая страна" в составе национального проекта "Экология", сообщает правительство Самарской области.

Напомним, накануне в сети Интернет вызвало широкий общественный резонанс видео, на котором запечатлена свалка в границах национального парка "Самарская Лука". Свалка находится в бывшем карьере, расположенном рядом с кладбищем, с советских времен. Но в последние годы она заметно разрослась. В дирекции национального парка утверждают, что это территория сельского поселения и ответственность за происходящее несут местные власти. 

В территориальной схеме обращения с отходами свалка указана как несанкционированная, но действующая. Объем захороненного на ней мусора оценивается в 300 тыс. т, а стоимость рекультивации - в 49 млн рублей. В рамках регионального проекта "Комплексная система обращения с ТКО" региональной составляющей федерального проекта "Экология" предусмотрено строительство сортировочно-перегрузочного комплекса с площадкой сезонного накопления отходов в районе с. Рождествено со сроком реализации 2021-2022 годы.

По информации правительства региона, в связи с длительным бездействием в решении вопросов по организации сбора и вывоза твердых коммунальных отходов населения администрации муниципального района Волжский рекомендовано привлечь виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

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