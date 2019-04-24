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Сотрудники "Газпром газораспределение Самара" высадили новый лес

САМАРА. 24 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания "Газпром газораспределение Самара" восьмой год участвует в акции "Всероссийский день посадки леса" и озеленяет территорию, сгоревшую летом 2010 года. Теперь каждый сезон на территории Ставропольского лесничества прирастает по две-три тысячи новых саженцев от газовиков. Масштабы серьезные, и для трудового коллектива высадка стала настоящей экологической миссией.

Фото: Фото предоставлено ООО "Газпром газораспределение Самара"

На этот раз благоприятные погодные условия позволили провести зеленую акцию раньше срока, а Ставропольское лесничество традиционно обеспечило добровольцев посадочным материалом, инвентарем, проинструктировало, как правильно посадить дерево.

Вооружившись мечами Колесова (так называют специальную посадочную лопату), сотрудники "Газпром газораспределение Самара" высадили целое поле саженцев. В будущем здесь вырастет густой сосновый лес.

"Наша работа всегда связана с особым отношением к территории, по которой мы транспортируем газ до потребителей. И в дни таких зеленых акций мы просто продолжаем заниматься нашей основной деятельностью, но в другом формате. Мы озеленяем небольшую часть нашей планеты, она находится на территории Ставропольского лесничества Самарской области. Если посчитать, сколько сосен и других деревьев мы высадили на все годы нашего участия в акции, то получатся десятки гектаров леса. Надеюсь, что когда это все разрастется и окрепнет, мы и наши дети успеем подышать свежим лесным воздухом", - отметил генеральный директор ООО "Газпром газораспределение Самара" Виталий Коротких.

В этом сезоне сотрудники "Газпром газораспределение Самара" высадили более 1000 новых деревьев на территории Ставропольского района Самарской области.

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