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Преступления Происшествия

Самарскую фирму уличили в производстве медицинской техники без лицензии

САМАРА. 24 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников местной компании, которых подозревают в производстве медицинской техники без лицензии, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, в 2016 г. сотрудники фирмы осуществили производство комплекса лечебно-реабилитационный волнового массажа биомеханический автоматизированный "БИОМ-ВОЛНА" без лицензии, которая является обязательной для данного вида деятельности.

Советским межрайонным следственным отделом Самары СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного  ч.1  ст. 235.1 УК РФ (незаконное осуществление медицинской или фармацевтической деятельности).

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление подозреваемых и всех обстоятельств происшествия.

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