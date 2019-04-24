Александр Хинштейн: "В ситуации со свалкой в Рождествено виноваты все"

В среду, 24 апреля, депутат Государственной Думы Александр Хинштейн провел встречу с жителями с. Рождествено. Основной темой стала несанкционированная свалка, внимание к которой серией видеороликов на прошлой неделе привлекли местные активисты.

Вместе с "бронебойным" депутатом, фамилию которого местные бабушки в разговорах друг с другом произносили с предыханием (что-то вроде "О, Хинштейн!"), на заволжский берег высадился десант чиновников и руководителей надзорных органов.

Во встрече участвовали министр энергетики и ЖКХ Сергей Марков, министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Александр Ларионов, глава Волжского района Евгений Макридин, Самарский межрайонный природоохранный прокурор Максим Головин, руководитель регионального управления Росприроднадзора Махмуд Калиматов, член регионального штаба ОНФ Вадим Нуждин, замдиректора нацпарка "Самарская Лука" Валерий Овчинников и руководство оператора по обращению с ТКО — "ЭкоСтройРесурса".

"Меньше всего хотел бы, чтобы мы собрались здесь для посиковь крайнего, — подчеркнул Александр Хинштейн в начале встречи. — Крайние в этой ситуации все, виноваты в том, что произошло все. И не надо никому с себя снимать ответственность. Виноваты муниципальные власти, которые все это видели, которые заключали договора на перевозку мусора на несанкционированную свалку, виноваты органы надзора, прокуратуры и Росприроднадзора, и наши областные власти и министерство экологии (очевидно имелся в виду минлесхоз — прим. ВН), которое не могло этого не видеть, и министерство ЖКХ. Мы сейчас говорим не о фамилиях, мы говорим о должностях и функционале. И депутатский корпус виноват, и с себя я не снимаю ответственность. Да и жители виноваты. Мусор свозили не прокурорские сотрудники и не чиновники областной администрации. Поэтому когда мы честно это признаем, и поймем, что это наша коллективная ответственность, а точнее — безответственность, тогда нам будет гораздо проще решать проблемы".

При этом "максимально виновным" в сложившейся ситуации депутат назвал руководство национального парка и в частности его директора Александра Губернаторова, пообещав добиться его отстранения от должности.

Александр Хинштейн будет добиваться снятия директора "Самарской Луки" Депутат Государственной думы Александр Хинштейн намерен добиваться снятия с должности директора национального парка "Самарская Лука" Александра Губернаторова. Об этом он заявил в среду, 24 апреля, во время визита в с. Рождествено, находящееся на территории нацпарка.

Часть проблем удалось решить еще до встречи — свидетельство тому грузовики, которые вывозят мусор с существовавшей более 40 лет свалки на пароме, часть — прямо по ходу мероприятия.

Жителям еще раз пояснили, что мусор на свалку свозиться больше не будет — для его сбора установили евроконтейнеры, содержимое которых мусоровозами будет доставляться на полигон "Преображенка". Туда же вывезут скопившиеся на свалке отходы, после чего ее территорию рекультивируют. Прорабатывается строительство в селе мусороперевалочной станции, которая позволила бы накапливать отходы на время отсутствия переправы.

Сложнее оказалось решить проблему вывоза жидких отходов, которые ранее сливались на той же свалке. К осени планируется ввести в строй очистные сооружения в находящейся рядом с Рождествено женской колонии. Их мощности ФСИН готово предоставить сельскому поселению. Пока же, по словам Александра Хинштейна, с высокой вероятностью под эти цели будет задействован танкер-ассенизатор Самарского речного пароходства, проходящий сейчас ремонт.

Также удалось договориться о выделении порядка 10 млн руб. на запуск в Рождествено водопровода. В его строительство было вложено около 200 млн руб., однако оказалось, что в дома сельчан поступает вода ненадлежащего качества.

Резюмируя итоги встречи, Александр Хинштейн отметил, что сельское поселение Рождествено нужно выводить из состава нацпарка, режим которого накладывает большое количество ограничений: "Даже построенный год назад ФАП до сих пор не введен в эксплуатацию, так как капстроительство в "Самарской Луке" запрещено. Он де-факто работает, но де-юре его нет".