Самарская область расширяет сотрудничество с предприятиями Словении

В среду, 24 апреля, губернатор Дмитрий Азаров во главе делегации Самарской области отправился с официальным визитом в Республику Словения. Во время визита особое внимание будет уделено вопросам сотрудничества в сферах экономики, промышленности, высоких технологий и других перспективных направлениях.

Отметим, что между Самарской областью и Республикой в последние годы отмечается рост товарооборота: в 2015 г. объем внешней торговли составлял $11,9 млн, то по итогам 2018 года показатель составил уже $14,6 млн. Цель визита — дополнительные резервы для совместного двустороннего развития.

Сегодня делегация Самарской области уже посетила компанию "RLS d.o.o.", которая занимается проектированием, производством и поставкой передовых поворотных и линейных датчиков передвижения. Продукция предприятия применяется в тяжелом машиностроении, системах промышленной автоматизации сборки, деревообработке, металлообработке, резке камня, хирургических и многофункциональных роботах, беспилотных автомобилях и солнечной электроэнергетике.

Губернатор Дмитрий Азаров и представители торгово-промышленной палаты Самарского региона обсудили с руководством словенского предприятия возможности расширения сотрудничества и реализации на территории губернии совместных проектов и инициатив. RLS уже сейчас активно сотрудничает с резидентом технопарка "Жигулевская долина" — фирмой Zetta, которая специализируется на разработке беспилотных автомобилей.

Руководство компании заинтересовали возможности, которые предоставляет для инвесторов Самарский регион — это технопарки, Особая экономическая зона и две территории опережающего социально-экономического развития в Тольятти и Чапаевске.

"Если вы рассматриваете варианты ведения бизнеса в России, в том числе, создание партнерских предприятий, мы можем представить уникальный набор возможностей и налоговых режимов, которыми не обладает ни один другой регион России", — подчеркнул Дмитрий Азаров, обратившись к иностранным партнерам.

Кроме того, активно модернизируется транспортная инфраструктура. В частности, сейчас прорабатывается проект строительства железнодорожной ветки до ОЭК "Тольятти", уже в этом году начнется возведение моста через Волгу в рамках транспортного коридора "Европа-Западный Китай". Это открывает дополнительные возможности для инвесторов, особенно в части повышения объемов транспортировки продукции.

Большое внимание на предприятии RLS уделяется повышению производительности труда. Дмитрий Азаров отметил, что Самарская область будет предоставлять преференции тем компаниям и инвесторам, которые на своих производственных площадках внедряют именно такие передовые и инновационные подходы.

По итогам встречи стороны договорились об ответном визите руководства и технических специалистов компании в Тольятти, чтобы на месте ознакомиться с возможностями Автограда, обсудить конкретные направления возможной кооперации.

Также представители делегации затронули вопрос прохождения стажировки студентами вузов региона на инновационных предприятиях Словении. Губернатор Дмитрий Азаров вместе с президентом Самарского университета Виктором Сойфером рассказал о возможностях образовательного учреждения, договорившись о возможном студенческом обмене.

"В Самарском университете обучаются студенты 24 стран, — отметил Дмитрий Азаров. — Мы заинтересованы как в том, чтобы студенты из разных стран приезжали на обучение к нам, так и в том, чтобы и наши студенты могли получать практический опыт на инновационных предприятиях Европы и мира".

Также представители Самарской области во главе с заместителем председателя правительства региона Виктором Кудряшовым провели встречу с руководством завода IskraTel. Предприятие специализируется на разработке коммуникационных решений и готовых продуктов в сфере IT в большей степени для операторов связи и телекоммуникаций. Часть компонентов закупается у сторонних производителей, в том числе кабели.

Виктор Кудряшов отметил, что надежными поставщиками для предприятий Словении могли бы выступить компании Самарской области. Представители IskraTel подтвердили, что самарские кабели широко известны своим качеством на европейском рынке.

Руководство словенской компании выразило свою заинтересованность в сотрудничестве с фирмами, работающими на территории "Жигулевской долины" в Тольятти — особенно в части создания систем "Умный город" и "Безопасный город". Это одно из важных направлений деятельности IskraTel.

Экономические и транспортно-логистические возможности Автограда представляют особый интерес для создания производственной площадки. Детали сотрудничества руководство европейской компании намерено обсудить в рамках своего визита в регион.