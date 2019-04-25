В Самаре хотят построить дорогу от Жигулевских садов до ул. Арена 2018

В Самаре планируют построить дорогу от Жигулевских садов до ул. Арена 2018. Об этом рассказал заместитель руководителя городского департамента транспорта Юрий Тапилин в ходе встречи мэра Елены Лапушкиной с гражданами.

Жители пос. Жигулевское сады пожаловались главе города, что с географическим центром их связывает автобусный маршрут № 45. В будние дни работает пять единиц подвижного состава, а в выходные только три. Поездка в центр города в субботу и воскресенье затрудняется в связи с большими интервалами движения.

По словам Юрия Тапилина, для улучшения транспортного обслуживания в дальнейшем предлагается строительство проезжей части от Жигулевских садов до улицы Арена 2018. Таким образом будет оптимизирован маршрут № 45 с заездом к стадиону "Самара Арена" и транспортно-пересадочному узлу в районе "Агропарка Самара".