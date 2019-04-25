16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Доходы главы Самары за год выросли примерно на 500 тыс. рублей В основу стратегии развития Большечерниговского района легли пожелания жителей Департамент экономразвития и инвестиций мэрии Самары возглавила Ирина Панфилова В Сызрани за круглым столом обсудили развитие добровольчества Поволжья В Сызрани ищут нового председателя городского суда

Муниципалитеты Власть и политика

В Самаре хотят построить дорогу от Жигулевских садов до ул. Арена 2018

САМАРА. 25 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 51
Версия для печати

В Самаре планируют построить дорогу от Жигулевских садов до ул. Арена 2018. Об этом рассказал заместитель руководителя городского департамента транспорта Юрий Тапилин в ходе встречи мэра Елены Лапушкиной с гражданами.

Жители пос. Жигулевское сады пожаловались главе города, что с географическим центром их связывает автобусный маршрут № 45. В будние дни работает пять единиц подвижного состава, а в выходные только три. Поездка в центр города в субботу и воскресенье затрудняется в связи с большими интервалами движения.

По словам Юрия Тапилина, для улучшения транспортного обслуживания в дальнейшем предлагается строительство проезжей части от Жигулевских садов до улицы Арена 2018. Таким образом будет оптимизирован маршрут № 45 с заездом к стадиону "Самара Арена" и транспортно-пересадочному узлу в районе "Агропарка Самара".

Информационный портал Волга Ньюс совместно с Росбанком предлагают вам принять участие в опросе:

А на какие цели оформляли кредит вы?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Красноярский район поделился опытом лучших муниципальных практик

Красноярский район поделился опытом лучших муниципальных практик

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5