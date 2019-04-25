В Тольятти в ДТП пострадал водитель мотоцикла и погиб его пассажир

В четверг, 25 апреля, в Комсомольском районе Тольятти участником ДТП с трагическими последствиям стал 77-летний водитель автомобиля Lada Granta, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, примерно в 10:00, при выезде с прилегающей территории на ул. Железнодорожную, напротив дома № 26, он не предоставил преимущество в движении 28-летнему водителю мотоцикла Honda, ехавшему со стороны п. Федоровка и столкнулся с ним.

В результате ДТП от полученных травм на месте происшествия скончался 28-летний пассажир мотоцикла, ехавший без мотошлема. А водитель мотоцикла, получивший телесные повреждения, был госпитализирован.

Как отмечают полицейские, он не имел права управления транспортным средством данной категории.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. Сейчас по факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее решение.