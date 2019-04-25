В Тольятти водитель автовоза столкнулся с мотоциклистом

В четверг, 25 апреля, на ул. Коммунальная в Автозаводском районе произошло ДТП с участием водителя автовоза, перевозившего легковые машины, сообщают очевидцы в соцсетях.

Судя по размещенному видеоролику, он начал разворот, и в левый борт его платформы врезался ехавший попутно мотоциклист.

Факт данного ДТП корреспонденту Волга Ньюс подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Полицейские сообщили, что по предварительной версии, в восемь часов утра, при развороте налево от правого края проезжей части 45-летний водитель автовоза Volvo не уступил дорогу ехавшему в попутном направлении 36-летнему мотоциклисту на Yamaha. После ДТП мотоциклисту потребовалась медицинская помощь.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. По факту случившегося проводится проверка.