Шоу "Ночь пожирателей рекламы" в 20-й раз пройдет в Самаре

24 мая в КРЦ "Звезда" французская фирма "Cinematheque Jean Marie Boursicot", Рекламная группа "ТВИН MЕДИА" (г. Санкт-Петербург) и Рекламно-издательский холдинг "АБСОЛЮТ" представят мировую премьеру "Ночь пожирателей рекламы".

Ежегодно это событие проходит в 80 странах мира и в 60 городах России. Общая аудитория каждый год составляет от 5 до 9 миллионов зрителей. Шоу давно завоевало всемирное признание. Это беспрецедентное, самое продолжительное и самое массовое действо, связанное с показом рекламных роликов в режиме нон-стоп, что зафиксировано в книге рекордов Гиннеса.

Каждый год знаменитая "Ночь" приезжает в Россию, чтобы удивлять, радовать и вдохновлять. Более 25 лет подряд эксцентричный и креативный француз — Жан Мари Бурсико, обладатель уникальной коллекции рекламных роликов со всего мира, привозит к нам авторские программы, соединяя, на первый взгляд, несовместимые темы. Этот год станет совсем особенным. Год перерождения, обновления, свежего взгляда на старое. Новая программа — это не просто показ лучших рекламных роликов, это шоу-терапия с эффектом полного омоложения организма, которая сработает, если следовать строгому предписанию — веселиться от души! А смех — и не мы это придумали — тотально улучшает настроение. "Ночь" пройдет в Самаре уже в 20-й раз. Всех гостей ждут незабываемые эмоции и сюрпризы в рамках развлекательной шоу-программы. Узнать подробности, а также забронировать билеты можно на сайте мероприятия.