В самарском костеле пройдет благотворительный концерт

Благотворительный фонд Русфонд приглашает любителей камерной музыки 12 мая в 15.30 в самарский католический костел на концерт "Светлый праздник", где выступит лауреат всероссийских и международных конкурсов Екатерина Спиркина (орган, г. Москва).

В программе концерта произведения И.С. Баха, Ф. Мендельсона, С. Танеева и В. Кикта. Средства, собранные в виде пожертвований от гостей мероприятия, будут направлены на приобретение средств реабилитации для детей-инвалидов Самарской области.

Это уже третий благотворительный концерт Екатерины Спиркиной в помощь подопечным Русфонда в Самарской области. 18 ноября 2018 года Екатерина выступила в самарском католическом костеле вместе с Петром Терменом, исполнителем произведений на уникальном и очень необычном инструменте — терменвоксе. Концерт прошел при полном аншлаге. На мероприятии были собраны 31 119 рублей, эти средства потрачены на операцию на сердце 11-летней самарчанке Маше Сафоевой. А 20 января 2019 года в самарском католическом костеле перед зрителями выступил необыкновенный дуэт "орган и балалайка". Лауреаты всероссийских и международных конкурсов Екатерина Спиркина и Вячеслав Чайран исполнили для публики произведения А. Вивальди, Ф. Мендельсона, Л. Паганини, а также обработки французских народных песен. Все средства, собранные на мероприятии, а это — 27 560 руб., были перечислены на покупку слуховых аппаратов 8-летнему Кириллу Игнатьеву, жителю Тольятти.