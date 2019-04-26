Жителей и гостей Самары приглашают на праздничное первомайское шествие

В среду, 1 мая, в 11:00 на площади имени В.В. Куйбышева представители всех трудовых коллективов региона, построившись в единую многотысячную колонну, начнут праздничное прохождение через площадь. Шествие будут сопровождать флаговое шоу с барабанщиками.

Между Самарой, Тольятти и Новокуйбышевском будет организован телемост, который соединит тысячи людей, участвующих в праздничных мероприятиях в крупнейших городах области. Площадь Куйбышева в Самаре, площадь перед спортивным комплексом "Волгарь" в Тольятти и площадь им. В. И. Ленина в Новокуйбышевске на время телемоста станут единым пространством праздника.

Сразу после окончания демонстрации на площади имени В. В. Куйбышева жители и гости города Самары увидят яркий перфоманс с техникой — красочный танец людей и машин. После него в трех городах области — Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске пройдет флешмоб "МИР-ТРУД-МАЙ".

По завершению праздника все желающие смогут посетить интерактивную выставку "Фестиваль профессий" и поближе познакомиться с востребованными на рынке труда представителями профессий.

Из Самары, Тольятти и Новокуйбышевска будет вестись онлайн трансляция шествия трудовых коллективов.

Для удобства приветствия зрителями колонн демонстрантов, просмотра творческих выступлений, на площади будут установлены трибуны, проход на которые для всех желающих будет доступен с 07:30.

Вход свободный.

Проход на площадь имени В. В. Куйбышева через КПП со стороны улиц Галактионовской/Красноармейской и улиц Галактионовской /Вилоновской.

Колонны участников шествия будут формироваться по ул. Молодогвардейской в пределах улиц Ленинградской и Красноармейской с 07:30 часов. Шествие праздничной колонны будет осуществляться через площадь им. В. В. Куйбышева по ул. Молодогвардейской до пер. Студенческий.

В связи с подготовкой и проведением мероприятия планируется ограничить движение с 06:00 до 22:00 1 мая и стоянку автотранспорта с 18:00 30 апреля до 22:00 1 мая:

по ул. Молодогвардейской от ул. Ленинградской до Студенческого переулка;

по ул. Высоцкого от ул. Галактионовской до ул. Молодогвардейской;

по ул. Некрасовской от ул. Галактионовской до ул. Чапаевской;

по ул. Льва Толстого от ул. Галактионовской до ул. Чапаевской.

по ул. Красноармейской от ул. Галактионовской до ул. Фрунзе;

по ул. Вилоновской от ул. Галактионовской до ул. Фрунзе;

по ул. Шостаковича от ул. Чапаевской до ул. Фрунзе;

по ул. Чапаевской от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской;

по ул. Ульяновской от ул. Галактионовской до ул. Чапаевской.

1 мая движение трамваев с 10.30 до 14.00 будет ограничено по ул. Красноармейская.