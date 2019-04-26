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Общество

Стала известна программа "Пасхального фестиваля" в Историческом парке

САМАРА. 26 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 28 апреля, в Историческом парке пройдет "Пасхальный фестиваль". В его программе — кинопоказ, мастер-классы, исторические викторины и многое другое.

В 15:00 вместе с руководителем школы колокольного звона при духовно-просветительском центре "Кириллица" Галиной Максименко и ее учениками зрители могут позвонить в колокола. Затем состоится праздничный концерт от ансамбля ложкарей "Задорники" и артистов-народников. Вход свободный.

В 16:00 состоится бесплатный показ документального фильма из архива Всероссийского фестиваля "Соль земли" "Русь еще жива". Киноработа рассказывает о творческом пути автора духовных песнопений и стихов иеромонаха Романа (Матюшина), чьи песни слушают и поют на всех континентах Земли. Об авторе духовных стихов в фильме рассказывают отец Тихон Шевкунов, певица Жанна Бичевская, актер Александр Михайлов, профессор Александр Корольков.

В это же время в историческом парке пройдет мастер-классе "История чаепитий", где можно изучить секреты росписи чайных блюдец и познакомиться с традициями русского чаепития. Стоимость участия — 300 рублей с человека. Необходима предварительная запись по тел. 250-01-52, 250-01-32. 

Всю Пасхальную неделю, с 30 апреля по 5 мая в парке пройдут бесплатные кинопоказы из архива фестиваля документальных фильмов "Соль земли".

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