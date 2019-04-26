Команда Куйбышевского районного управления приняла участие в Дне безопасности труда в АО "Транснефть - Дружба" в Брянске, где располагается аппарат управления предприятия. Мероприятие состоялось накануне Всемирного дня охраны труда, который отмечается 28 апреля.

Самарские рабочие состязались с коллегами из Мичуринского, Пензенского, Брянского филиалов общества и производственно-эксплуатационного управления. Теоретическая часть конкурса включала в себя командные игры с тематическими вопросами и заданиями, соревнование болельщиков, конкурс видеороликов. В практической части участники оказывали первую помощь пострадавшему и работали с подъемными сооружениями.

По итогам состязаний команда из Самары заняла второе место.

Также в рамках Дня безопасности труда были подведены итоги работы в области охраны труда за 2018 год. Лидером среди подразделений предприятия стала нефтеперекачивающая станция (НПС) "Красноселки" (пос. Безенчук).

В этом году победа особенно ценна: 2019-й объявлен в ПАО "Транснефть" Годом охраны труда. Кроме того, теперь именно "Красноселкам" предстоит принимать День безопасности труда АО "Транснефть - Дружба" в 2020 году.