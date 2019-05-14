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Театр Культура

В Новокуйбышевске выступит испанский высотный театр Grupo Puja

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 14 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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25 мая на Всероссийском театральном фестивале "ПоМост" в Новокуйбышевске выступит испанский высотный театр Grupo Puja со спектаклем "Kaosmos" (6+).

"Kaosmos" ("Космос") — это воздушное шоу с элементами спортивной вертикальной акробатики и трюками на высоте 40 метров. В представлении сочетаются театр, живая музыка, цирк и танец. Продолжительность шоу — 40 минут, начало спектакля — 21.15.

Испанской труппе "Puja" уже более 20 лет. За это время их шоу посмотрели более миллиона зрителей из 35 стран мира.

В Россию театр приедет не в первый раз: испанские артисты выступали в Москве, Красноярске, Коломне, а после Новокуйбышевска поедут в Воронеж на открытие Платоновфеста-2019.

Напомним, Восьмой Всероссийский театральный фестиваль "ПоМост" пройдет в Новокуйбышевске с 20 по 25 мая. Он будет посвящен театральному свету.

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