25 мая на Всероссийском театральном фестивале "ПоМост" в Новокуйбышевске выступит испанский высотный театр Grupo Puja со спектаклем "Kaosmos" (6+).

"Kaosmos" ("Космос") — это воздушное шоу с элементами спортивной вертикальной акробатики и трюками на высоте 40 метров. В представлении сочетаются театр, живая музыка, цирк и танец. Продолжительность шоу — 40 минут, начало спектакля — 21.15.



Испанской труппе "Puja" уже более 20 лет. За это время их шоу посмотрели более миллиона зрителей из 35 стран мира.



В Россию театр приедет не в первый раз: испанские артисты выступали в Москве, Красноярске, Коломне, а после Новокуйбышевска поедут в Воронеж на открытие Платоновфеста-2019.



Напомним, Восьмой Всероссийский театральный фестиваль "ПоМост" пройдет в Новокуйбышевске с 20 по 25 мая. Он будет посвящен театральному свету.