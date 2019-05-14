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Театр Культура

Оренбургский театр музкомедии привезет три мюзикла в Самару

САМАРА. 14 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Оренбургский театр музкомедии 1 и 2 июня покажет на сцене Самарского театра оперы и балета три мюзикла. Гастроли пройдут в рамках Всероссийского театрального марафона - ключевого проекта Года театра.

Марафон стартовал 18 января во Владивостоке. С 23 апреля проходит его Приволжский этап, он начался в Нижнем Новгороде и охватывает 14 городов ПФО: драматические и музыкальные театры региона показывают свои лучшие спектакли новой аудитории. 1 июня передача гастрольной эстафеты состоится в Самаре.

В первый день гастролей Оренбургская музкомедия покажет премьеру 2018 г. - мюзикл Кима Брейтбурга "Джейн Эйр" по культовому роману Шарлотты Бронте. Масштабные декорации, воссоздающие убранство английских соборов и замков, более 170 костюмов, уникальные статуи в духе итальянских скульпторов - зрителей ждет пышное зрелище. Для одной только сцены венчания вручную было изготовлено 1000 лилий, орхидей, роз и глициний. Мюзикл "Джейн Эйр" - один из самых грандиозных проектов за всю историю оренбургского театра. Обладателями права на постановку единственной музыкальной версии романа стали лишь три города - Москва, Оренбург и Минск.

Утренним спектаклем второго гастрольного дня будет мюзикл Максима Дунаевского "Аленький цветочек", премьера которого в 2016 г. была приурочена к 225-летию со дня рождения писателя Сергея Аксакова. Поставила историю о превращении чудища в юношу под воздействием любви команда из Нижнего Новгорода - режиссер Дмитрий Крюков, хореограф Владимир Клапатюк и сценограф Екатерина Крюкова.

Вечером зрители смогут увидеть мюзикл Кима Брейтбурга "Дубровский", созданный по одноименному произведению Александра Пушкина. В этой романтической истории занято почти 80 человек. Постановку осуществили режиссер и хореограф Николай Андросов, музыкальный руководитель Валерия Брейтбург, художник-постановщик Валентин Федоров и дирижер-постановщик Валерий Попов.

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