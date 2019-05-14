На финале Олимп Кубка России по футболу в Самаре ожидается обширная шоу-программа

Российский футбольный союз при поддержке правительства Самарской области готовит шоу-программу в преддверии финального матча Олимп Кубка России по футболу 2018/2019.

Хедлайнером концертной программы станет многократный обладатель музыкальной премии "Золотой Граммофон" - группа "Градусы", а на футбольной площадке перед стадионом болельщики смогут помериться силами с Андреем Тихоновым, Алексеем Смертиным, Андреем Карякой и другими звездами российского футбола. Возглавит команду звезд популярный актер, звезда КВН Дмитрий Колчин.

Кроме того, за два часа до начала матча, в 17:30, для болельщиков будут организованы тематические фан-зоны клубов-финалистов, флешмоб с приготовлением четырехметровой футбольной пиццы, киберзона, детский городок, экспозиция с историей Кубка СССР и России, барбершоп, школа букмекера с популярным спортивным комментатором Георгием Черданцевым и многое другое. Старт финальному матчу будет дан с Международной космической станции самарским космонавтом Олегом Кононенко.

При этом праздничные развлечения не ограничатся стадионом. 19 мая кубок будет выставлен на городской набережной, где состоится спортивный фестиваль, в рамках которого любительские команды смогут побороться за право стать гостями финала Кубка России, посетить раздевалки, выйти на футбольное поле и встретиться с участниками матча. Также в детских конкурсах будет разыгран шанс вывести на поле футболистов.