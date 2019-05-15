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Футбол Спорт

Александр Самедов: "Мне восстанавливаться четыре недели"

САМАРА. 15 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Полузащитник Александр Самедов не сможет играть в стыковых матчах, если "Крылья Советов" будут в них участвовать, сообщил он в интервью tass.ru.

"К сожалению, нет шансов: мне восстанавливаться четыре недели. Я ухудшил свою травму, дважды порвав одну мышцу, поэтому восстановиться не успею. После первой травмы я торопился вернуться в футбол, чтобы скорее помочь команде. В матче с "Уралом" я вышел на 15 минут, затем пропустил встречу с "Зенитом", чтобы не рисковать. К игре с "Уфой" я вроде уже был готов на 100%, и в первые полчаса все было хорошо, но затем все же травмировался. Что поделать, природу не обманешь", - рассказал Александр Самедов.

Будет ли он продлевать контракт с "Крыльями", Самедов пока не знает. "Мне все понравилось - сам город, наша футбольная база. Посмотрим, что будет. Сейчас я просто хочу вылечиться", - отметил Александр Самедов.

Полузащитник сообщил, что завершит карьеру либо после этого сезона, либо после следующего.

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