Здание Самарского колледжа строительства и предпринимательства отреставрируют за 70,7 млн рублей

В Самаре займутся реставрацией дома на ул. Фрунзе, 114-116/ул. Льва Толстого, 25, где в 1919 г. находился штаб Южной группы Восточного фронта под командованием М.В.Фрунзе. Соответствующий конкурс опубликован на сайте госзакупок.

Работы будут проводиться в рамках государственной программы "Развитие культуры и туризма" на 2013-2020 гг.". Заказчиком выступает ФГКУ "Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации".

Согласно конкурсной документации, в перечень работ, которые должен будет выполнить подрядчик, входят реставрация, консервация и воссоздание оснований, фундаментов, кладок, ограждающих конструкций и распорных систем; металлических и деревянных конструкций и деталей; декоративно-художественных покрасок, штукатурной отделки и архитектурно-лепного декора; конструкций и деталей из естественного и искусственного камней; произведений скульптуры и декоративно-прикладного искусства. В перечь работ также входят снос пристроя, асфальтирование тротуаров вокруг здания и прочее.

Начальная (максимальная) цена контракта 70,75 млн рублей. Из них в 2019 г. на работы потратят 42,5 млн руб., а в 2020 г. - 28,25 млн рублей. Источник финансирования - федеральный бюджет. Аукцион в электронной форме пройдет 6 июня. Итоги подведут 11 июня. Все работы по контракту подрядчик должен выполнить до 30 октября 2020 года.