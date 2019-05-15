Самарская область станет пилотным регионом для оценки питания жителей

Самарская область вошла в число пяти пилотных регионов, где внедряется система мониторинга состояния питания различных групп населения, сообщает Роспотребнадзор.

По информации ведомства, система основана на результатах научных исследований в области нутрициологии, диетологии и эпидемиологии, а также связывает здоровье населения со структурой питания и качеством пищевой продукции.

Эксперимент стартует 15 мая в рамках федерального проекта "Укрепление общественного здоровья". В качестве "пилотных" территорий для его проведения, кроме Самарской области, определены Республика Башкортостан, Московская, Свердловская и Омская области. Первой группой исследования станут школьники в организованных коллективах. К пилотному исследованию в регионах привлечены несколько сот школ.

"Основные задачи мониторинга включают в себя такие показатели, как оценка фактического питания: какие продукты потребляют, в каком количестве, сколько раз в день, что едят дети в организованных коллективах и дома, какие региональные особенности и, главное, насколько рацион отвечает принципам здорового питания по сахару, соли, трансжирам, наличию необходимых микронутриентов", - уточняют в ведомстве.

Система мониторинга позволит осуществить детальную оценку фактического питания населения в различных регионах. Полученные аналитические данные обеспечат формирование баз данных для составления рекомендаций по коррекции рационов питания.

Одновременно в рамках федерального проекта будет организована разработка обучающих программ и мероприятий по вопросам здорового питания для детей и взрослых. Появятся специальный интернет-портал и мобильное приложение, на которых будут размещены сведения о здоровом питании и пищевых продуктах.

В рамках федерального проекта будут приняты санитарные правила и нормы, направленные на повышение качества пищевой продукции. Кроме того, будет внедрена система мониторинга состояния питания различных групп населения в регионах.