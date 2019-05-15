На один день Кубок России выставят в ТРК "Космопорт"

В четверг, 17 мая, в рамках тура Олимп Кубка России футбольный трофей будет экспонироваться в центральном атриуме ТРК "Космопорт". Любой желающий в течение всего дня сможет сделать памятное фото с Кубком страны, а также получить билеты на финальный матч при первой покупке в любой секции торгового центра.

Торжественная часть начнется в 18:00. Ведущий шоу-программы Илья Некорыстнов разыграет призы от партнеров мероприятия, мячи с автографами футболистов, билеты на финал Кубка России и другие призы.

Также всех гостей ждут выступления группы поддержки футбольного клуба "Крылья Советов", футбольных фристайлеров из команды FreeMagic, а также турниры по настольному и киберфутболу.

В рамках турниров будут также разыграны ценные призы. Завершит программу автограф- и фото-сессия с одним из игроков "Крыльев Советов".