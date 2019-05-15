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Театр Культура

Фестиваль "ПоМост" анонсировал образовательную программу

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 15 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 20 по 24 мая в Новокуйбышевске в рамках Всероссийского театрального фестиваля "ПоМост №8" пройдет Театральная лаборатория.

С 20 по 23 мая состоятся мастер-классы для художников по свету и светооператоров от специалистов Школы "Шоу Консалтинг" (Санкт-Петербург) и компании "ДОКА Центр" (Москва), а также презентация новейшего светового оборудования и выставка сценических материалов.

Преподаватели - Константин Ермихин - режиссер Студии "Шоу Консалтинг", Алексей Полубояринов - художник-технолог Студии "Шоу Консалтинг", Никита Пивоваров - технолог проектного отдела Студии "Шоу Консалтинг" (худ. руководитель Г.В.Фильштинский), Василий Литвин - директор направления "Свет" АО "ДОКА Центр", Маргарита Белоусова - руководитель отдела "Материалы и технологии сценического дизайна" АО "ДОКА Центр".

24 мая пройдет семинар для театральных художников-сценографов, художников-технологов, художников по свету, завпостов, руководителей театральных мастерских и мастерских по пошиву одежды сцены. Его ведет Татьяна Крылова - руководитель художественно-бутафорской группы Московского государственного театра "ЛЕНКОМ" под руководством Марка Захарова. Начало семинара в 11:00.

Кроме того, в дни фестиваля пройдут лекции о театре, рассчитанные на широкую аудиторию.

22 мая Татьяна Журчева - кандидат филологических наук, театральный критик расскажет о театральных интерпретациях чеховской "Чайки". Фестиваль "ПоМост" в 2019 г. открывается спектаклем "Чайка. Эскиз". Начало лекции в 16:00.

24 мая состоится лекция театрального критика, эксперта фестиваля "Золотая Маска"-2013 Ксении Аитовой. Встреча будет посвящена американскому театральному режиссеру, сценографу и драматургу, одному из крупнейших представителей театрального авангарда конца ХХ - начала XXI века Роберту Уилсону и его влиянию на современный театр. Начало лекции в 16:00.

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