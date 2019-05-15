ТФОМС заплатил 600 млн руб. за лечение жителей Самарской области в других регионах

В среду, 15 мая, в здании правительства Самарской области прошло заседание кабинета министров под председательством губернатора Дмитрия Азарова. Одним из вопросов стало обсуждение итогов исполнения бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) за 2018 год.

По словам директора организации Владислава Романова, доходы ТФОМС в прошлом году составили 35,6 млрд рублей. По сравнению с 2017 годом доходы выросли на 6,2 млрд рублей. Владислав Романов сообщил, что медучреждения Самарской области предоставили услуги на сумму 500 млрд рублей.

При этом Самарский фонд оплатил лечение жителей региона в других субъектах РФ на 600 млн рублей. Основные средства идут на оказание офтальмологических услуг, на ортопедию, протезирование, рассказал руководитель ТФОМС.

"Это очень важная информация для министерства здравоохранения Самарской области, - отметил Дмитрий Азаров. - Мы понимаем, что есть спрос: офтальмология высоко котируется на российском и мировом уровнях. Значит, необходимо предметно разбираться, провести анализ, почему услуги жителям Самарской области оказывают в других регионах, чего не хватает, что нужно укомплектовать. Нужно трезво оценивать ситуацию. Понятно, что в Кировской области есть особый центр и они продвинулись по протезированию тазобедренных суставов. Но я уверен, что и у нас хороший центр протезирования, и мы тоже многое можем делать в своем регионе".

Губернатор поручил в короткий срок провести детальный анализ вопроса, сопоставив возможности самарских медучреждений и клиник других регионов, в которые чаще всего обращаются жители губернии.

"Это не просто цифры - это судьбы людей, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Формализм в таком важном деле неприемлем. Если мы не анализируем ситуацию, то не сможем качественно формировать управленческие задачи и добиваться опережающих результатов".