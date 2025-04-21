Гандбольная "Лада" проиграла "Астраханочке"

В матче за 3-4 места Кубка России в Астрахани "Лада" потерпела поражение от "Черноморочки" из Новороссийска — 22:30 (10:18).
Всего через пять дней те же соперники сойдутся в Тольятти на самом старте плей-офф суперлиги. Поэтому у них, конечно, не было особого резона уже здесь и сейчас раскрывать все карты в своем отчасти репетиционном противостоянии. Вот только "Черноморочке" в утешительном междусобойчике "Финала четырех" жаловаться на мотивацию в отличие от волжанок не приходилось. Кубковая бронза — первая весомая награда, которая светила клубу из Новороссийска в его пока короткой летописи. И пренебрегать такой возможностью коллектив под управлением амбициозного Алексея Гумянова не стал.
Тольяттинкам, которые тоже, разумеется, не отказались бы обзавестись медалью, пришлось несладко с самого начала. За почти четыре стартовых минуты в их ворота были назначены три "семерика". Один Валентина Войтулевич отбила, два других вонзились в цель. После этого у Яны Жилинскайте наконец-то вышло открыть счет нашим забитым голам, но "морячки" инициативу уже прочно захватили и продолжали все напористее наседать. Отправив в сетку волжанок три мяча подряд, они их еще больше надломили (1:5). И даже не подумали унять свою прыть.
После первого тайм-аута Екатерины Маренниковой, взятого по истечении тринадцати минут игры при счете 3:9, у "Лады" наконец-то выявился тот, кто в отсутствие должной целостности командных действий попытался взвалить лидерскую ношу на себя. Алиса Дворцевая, которой уж чего-чего, а бойцовских качеств не занимать, сперва заработала пенальти (правда, Ольга Горшенина его не реализовала). И она же огрызнулась голевым дуплетом, когда, едва перешагнув экватор тайма, команды сообща наиграли на совсем уж неприличный для волжанок результат (3:11).
Далее в рядах обескураженных тольяттинок периодически случались единичные всплески. То Ольга Фомина примерит на себе майку лидера, то Екатерина Терлецкая себя чем-нибудь проявит, то та же Дворцевая или кто-нибудь еще… До некоторых пор Александра Островская на семиметровой отметке являла собой эталон хладнокровия, пока после четырех забитых пенальти не смазала пятый за треть тайма до конца. Но единым механизмом "Ладе" быть не получилось — что сегодня, что вчера, за исключением первой четверти полуфинальной игры.
"Черноморочка" спокойно удерживала солидную фору, которая на протяжении всего второго тайма колебалась между отметками "плюс 8" и "плюс 10" в ее пользу. Лишь однажды Фомина, признанная лучшей в нашем составе по итогам двухдневного турнира, сократила отставание до семи мячей, когда ждать сирены оставалось меньше трех минут. Но точку поставила южанка Дарья Вакулич, восстановив разницу первого тайма. И на этом кубковый "Финал четырех", не принесший тольяттинкам ни малейших позитивных эмоций, был для них завершен. А счастливые "морячки" от души отпраздновали бронзовый успех.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!