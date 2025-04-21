Гандбольная "Лада" проиграла "Астраханочке"

В матче за 3-4 места Кубка России в Астрахани "Лада" потерпела поражение от "Черноморочки" из Новороссийска — 22:30 (10:18).

Всего через пять дней те же соперники сойдутся в Тольятти на самом старте плей-офф суперлиги. Поэтому у них, конечно, не было особого резона уже здесь и сейчас раскрывать все карты в своем отчасти репетиционном противостоянии. Вот только "Черноморочке" в утешительном междусобойчике "Финала четырех" жаловаться на мотивацию в отличие от волжанок не приходилось. Кубковая бронза — первая весомая награда, которая светила клубу из Новороссийска в его пока короткой летописи. И пренебрегать такой возможностью коллектив под управлением амбициозного Алексея Гумянова не стал.

Тольяттинкам, которые тоже, разумеется, не отказались бы обзавестись медалью, пришлось несладко с самого начала. За почти четыре стартовых минуты в их ворота были назначены три "семерика". Один Валентина Войтулевич отбила, два других вонзились в цель. После этого у Яны Жилинскайте наконец-то вышло открыть счет нашим забитым голам, но "морячки" инициативу уже прочно захватили и продолжали все напористее наседать. Отправив в сетку волжанок три мяча подряд, они их еще больше надломили (1:5). И даже не подумали унять свою прыть.

После первого тайм-аута Екатерины Маренниковой, взятого по истечении тринадцати минут игры при счете 3:9, у "Лады" наконец-то выявился тот, кто в отсутствие должной целостности командных действий попытался взвалить лидерскую ношу на себя. Алиса Дворцевая, которой уж чего-чего, а бойцовских качеств не занимать, сперва заработала пенальти (правда, Ольга Горшенина его не реализовала). И она же огрызнулась голевым дуплетом, когда, едва перешагнув экватор тайма, команды сообща наиграли на совсем уж неприличный для волжанок результат (3:11).

Далее в рядах обескураженных тольяттинок периодически случались единичные всплески. То Ольга Фомина примерит на себе майку лидера, то Екатерина Терлецкая себя чем-нибудь проявит, то та же Дворцевая или кто-нибудь еще… До некоторых пор Александра Островская на семиметровой отметке являла собой эталон хладнокровия, пока после четырех забитых пенальти не смазала пятый за треть тайма до конца. Но единым механизмом "Ладе" быть не получилось — что сегодня, что вчера, за исключением первой четверти полуфинальной игры.

"Черноморочка" спокойно удерживала солидную фору, которая на протяжении всего второго тайма колебалась между отметками "плюс 8" и "плюс 10" в ее пользу. Лишь однажды Фомина, признанная лучшей в нашем составе по итогам двухдневного турнира, сократила отставание до семи мячей, когда ждать сирены оставалось меньше трех минут. Но точку поставила южанка Дарья Вакулич, восстановив разницу первого тайма. И на этом кубковый "Финал четырех", не принесший тольяттинкам ни малейших позитивных эмоций, был для них завершен. А счастливые "морячки" от души отпраздновали бронзовый успех.