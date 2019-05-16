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Футбол Спорт

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков может продолжить карьеру в "Крыльях Советов"

САМАРА. 16 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков с высокой вероятностью продолжит карьеру в "Крыльях Советов", пишет "Советский спорт".

Соглашение спортсмена с московским клубом действует до 30 июня 2020 года. Однако, на совете директоров было принято принципиальное решение избавиться от капитана предстоящим летом. Возможен как выкуп клубом контракта игрока (информация о том, что сумма неустойки составит половину зарплаты, то есть, примерно 1,5 млн евро, никем пока не подтверждается), так и продажа Глушакова или его уход в аренду.

По данным издания, наставник самарцев Миодраг Божович готов к сотрудничеству с опытным полузащитником, несмотря на серию связанных с ним скандалов.

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