Матч "Крыльев Советов" со "Спартаком" рассудит Василий Казарцев

Матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги "Крылья Советов" — "Спартак" рассудит бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым, сообщает пресс-служба РФС.

На поле ему помогут ассистенты Алексей Лунев и Андрей Веретешкин; резервный судья — Сергей Лапочкин; инспектор — Алексей Румянцев.

Ранее Василий Казарцев судил 10 игр с участием "Крыльев Советов". Из них самарцам трижды удалось одержать победу, пять раз они проиграли и дважды сыграли вничью.

Напомним, матч "Крылья Советов" — "Спартак" состоится в субботу, 18 мая, на "Самара Арене". Начало в 20:00.