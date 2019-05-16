В Самарской области запустят программу профилактики среди людей старшего возраста

Самарская область оказалась в числе пилотных регионов, где начнет действовать программа профилактики падений людей старшего возраста, пишут "Известия" со ссылкой на Минздрав РФ. К 2024 г. программа будет внедрена уже во всех субъектах страны.

По европейской статистике, падения являются пятой причиной смерти пожилых пациентов после сердечно-сосудистых, онкологических, цереброваскулярных заболеваний и болезней легочной системы. Гериатры уверены, что падения нужно и можно предотвращать, а экстренное реагирование в таких случаях поможет спасти 30 тыс. жизней в год.

Сейчас программа профилактики падений и переломов у пожилых граждан (старше 65 лет) находится в финальной стадии доработки. Методический документ уже подготовлен и одобрен ведущими травматологами-ортопедами, эндокринологами и ревматологами страны. Он вошел в план мероприятий федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография".



Уже в этом году программу запускают в семи пилотных регионах - Волгоградской, Воронежской, Самарской, Калужской и Белгородской областях, а также в Пермском крае и Башкирии.