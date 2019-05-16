В Лопатино появится безопасная трасса

В Самарской области стартовал ремонт региональных дорог в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Работы ведутся в Безенчукском, Волжском, Красноярском, Кошкинском и Сергиевском районах.

Представители областного министерства транспорта и общественности посетили с инспекцией село Лопатино Волжского района, где ведется капитальный ремонт участков дорог "Самара - Большая Черниговка" - Лопатино и "Самара - Оренбург" - Лопатино общей протяженностью 2,7 км.

Дороги соединяются между собой и выходят на федеральные трассы - А-300 (Самара - Большая Черниговка - граница с республикой Казахстан) и М-5 "Урал" (подъезд к Оренбургу) и поэтому пользуются популярностью у транзитного транспорта.

"Региональная трасса "разрезает" село на две части. Поэтому первоочередная задача, которая ставилась при ее ремонте, - обеспечить безопасность дорожного движения путем устройства улично-дорожного освещения, строительства тротуаров, обустройства безопасных пешеходных переходов", - говорит главный специалист министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области Алла Корка.

Ремонт автомобильной дороги начат в прошлом году. "Объект мы приняли в плачевном состоянии - заболоченная низина, слабые грунты. На сегодня мы заменили основание дорожного полотна, произвели уширение дороги, уложили нижний слой дорожной одежды, установили опоры освещения, ведутся работы по асфальтированию тротуаров. При ремонте дороги стараемся максимально учитывать интерес жителей. К примеру, по их просьбам на некоторых участках был устроен пониженный борт", - комментирует представитель подрядной организации Алексей Макаров. Полностью ремонт завершат в сентябре 2019 года.

Сельское поселение Лопатино - одно из самых больших в Самарской области. Оно включает восемь населенных пунктов общей численностью населения 23 тыс. человек. По словам главы поселения Владимира Жукова, жители ждали обустройства дороги 15 лет.

"Благодаря поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова жителей услышали и включили ремонт дороги в национальный проект. Из-за большого потока машин на трассе и отсутствия освещения и тротуаров случались аварии, в большинстве своем с участием пешеходов, были смертельные исходы. По ремонтируемой дороге проходят маршруты школьных автобусов. И уменьшение травматизма, обеспечение здоровья детей и проживающих на данной территории должно быть главной задачей нацпроекта", - отмечает Владимир Жуков.

По словам регионального координатора партийного проекта "Единой России" "Безопасные дороги" Алексея Степанова, в Самарской области большинство региональных трасс проходят через населенные пункты.

"Снижение мест концентрации ДТП и уменьшение смертности на дорогах является приоритетной задачей национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Движение транзитного транспорта по жилым районам не просто некомфортно для жителей, но и небезопасно. Статистика показывает, что устройство улично-дорожного освещения, строительство тротуаров, обустройство пешеходных переходов значительно сокращает количество ДТП с участием пешеходов", - говорит он.

Министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин подчеркивает, что обеспечению безопасности дорожного движения в населенных пунктах в рамках нацпроекта будет уделено максимальное внимание. "В 2019 году строительство тротуаров и устройство освещения, помимо Лопатино, запланированы в рамках ремонта дорог в населенных пунктах Стройкерамика и Петра Дубрава Волжского района, Каменный Брод Красноармейского района, в селе Пестравка Пестравского района".