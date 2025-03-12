В Самарской области по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" отремонтируют 180 км региональных трасс: список

В 2025 году по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" в Самарской области предусмотрен ремонт 216 км дорог, в том числе 181 км — регионального значения и 36,5 км улично-дорожной сети в Самаре и Тольятти.

Общий объем финансирования нацпроекта по направлению "Региональная и местная дорожная сеть" составляет 7,787 млрд рублей, из которых 3 млрд рублей направлено из федерального бюджета и 4,78 млрд рублей из регионального и местного бюджетов.

Работы на региональной сети дорог будут проходить в 17 районах и 2 городах Самарской области — в Шигонском, Красноармейском, Пестравском, Богатовском, Ставропольском, Похвистневском, Кинель-Черкасском, Камышлинском, Большечерниговском, Большеглушицком, Кошкинском, Волжском, Красноярском, Елховском, Приволжском, Хворостянском и Нефтегорском районах, а также в Самаре и Тольятти.

Ряд социально-значимых региональных объектов включены в план ремонта по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Так, по итогам поездки главы региона в Похвистневский район принято решение о ремонте участка дороги Похвистнево-Клявлино протяженностью 5 км от села Рысайкино до села Султангулово. В ходе работ также будет проведен ремонт моста через реку Тергалу и устроены тротуары к остановкам общественного транспорта.

В Красноармейском районе будет отремонтирован участок межмуниципальной трассы "Самара — Волгоград" — Пестравка" — Ленинский — Кочетковский — Бутковский протяженностью 5,45 км. Дорога является единственным выездом из поселков Бутковский и Софинский на региональную сеть автодорог и ведет к основным социальным объектам сельского поселения Ленинский. С просьбой о ремонте дороги к губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву обратились жители поселка Софинский в августе 2024 года.

Отметим, что в рамках нацпроекта в 2025 году запланировано приведение в нормативное состояние улицы Демократической и Московского шоссе в Самаре. Кроме того, предусмотрены средства на начало капитального ремонта Обводного шоссе в Тольятти.

Основные дорожные работы в Самарской области должны начаться с 1 апреля. При наступлении положительных температур необходимо приступить к фрезерованию проезжей части и последующей укладке асфальтобетонной смеси.

Перечень ремонта и капитального ремонта дорог в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", запланированных к вводу в 2025 году:

1. "Сызрань — Шигоны" — Волжский Утес — турбаза "Солнечный Мыс" в Шигонском районе — 3,29 км.

2. "Самара — Волгоград" — Пестравка" — Ленинский — Кочетковский — Бутковский в Красноармейском районе — 5,45 км.

3. "Тольятти — Хрящевка" — Луначарский в Ставропольском районе — 14,74 км.

4. "Урал" — Жигули — пионерлагерь в Ставропольском районе — 11,77 км.

5. Подъезд к с. Большая Глушица в Большеглушицком районе — 1,39 км.

6. "Урал" — Светлый Ключ в Красноярском районе — 7,43 км.

7. "Самара-Большая Черниговка" — Южный в Большеглушицком районе — 14,65 км.

8. "Сергиевск — Челно-Вершины" — Кошки" — Островка — Новое Фейзуллово — Мамыково — граница района в Кошкинском районе — 28,75 км.

9. Подъем-Михайловка — Богдановка — Алексеевка на участке км 0+000 — км 4+000 в Волжском районе — 4,05 км.

10. Подъем-Михайловка — Богдановка — Алексеевка на участке км 4+000 — км 21+000 в Волжском, Нефтегорском, Алексеевском районах — 17,04 км.

11. Подъем-Михайловка — Богдановка — Алексеевка на участке км 25+500 — км 40+000 в Нефтегорском и Алексеевском районах — 14,43 км.

12. Похвистнево — Клявлино в Похвистневском районе — 5,04 км

13. "Самара — Волгоград" — Красноармейское — Пестравка в Пестравском районе — 10 км.

14. Богатое-"Самара-Оренбург" в Богатовском районе — 9,96 км

15. "Осинки — Хворостянка" — Чагра — Марьевка в Хворостянском и Пестравском районах — 18,12 км.

16. Московское шоссе в Самаре (от ул. Мичурина до а/д Подъезд к г. Самара от М-5 "Урал") — 9,2 км.

17. Улица Демократическая в Самаре — 5,78 км.