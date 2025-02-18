Не менее 85% федеральных и 60% региональных трасс РФ приведут в норму до конца 2030 года

Такие показатели зафиксированы в паспорте национального проекта "Инфраструктура для жизни", который был утвержден в начале 2025 года. Этот нацпроект разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина № 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 г. и на перспективу до 2036 года" и будет направлен на решение задач по развитию дорожно-транспортного комплекса РФ.

15 и 16 февраля на стратегической сессии Федерального дорожного агентства "Перспективы развития дорожной деятельности до 2035 года" были обозначены ключевые направления работы в рамках нового нацпроекта. Участие в этом важнейшем дорожном и транспортном мероприятии принял министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Карпов.

Заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин отметил, что сейчас, когда завершился национальный проект "Безопасные качественные дороги" и начался новый, "Инфраструктура для жизни", важно определить стратегию развития дорожного хозяйства не только до 2030 г., но и на последующий плановый период.

Вице-премьер отметил, что за шесть лет реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" построено, реконструировано и отремонтировано более 160 тыс. км дорог. Отметим, что в Самарской области за шесть лет реализации дорожного нацпроекта отремонтировано более 2,1 тыс. км дорог, приведены в нормативное состояние более 70 искусственных сооружений, а также реализованы инфраструктурные дорожные проекты.

Марат Хуснуллин подчеркнул, что в приоритете — приведение в нормативное состояние существующих дорожных объектов, особенно на участках с высокой интенсивностью движения. Что касается возведения новых объектов, то необходимо активизировать работу по привлечению внебюджетных источников финансирования, а также использовать механизм софинансирования.

Министр транспорта РФ Роман Старовойт отметил, что ключевая миссия работников дорожно-транспортного комплекса — создание самой эффективной в мире транспортной системы. Первостепенная ценность для каждого специалиста дорожного хозяйства — это комфорт и безопасность пользователей автодорог, а приоритетное видение — доступный транспорт для каждого.

Кроме того, было обозначено, что создание умной, экологичной и интегрированной транспортной системы, соответствующей мировым стандартам, невозможно без планомерного развития сети автодорог.

Руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков, рассказывая о программе дорожной деятельности на период до 2035 г., обратил внимание на необходимость выполнения всех задач, поставленных президентом и Правительством РФ. В их числе — доведение до конца 2030 г. показателя автомобильных дорог федерального значения, соответствующих нормативным требованиям, до 85%, увеличение доли дорог опорной сети в нормативе до 85%, а такого же показателя у региональных трасс — до 60%. Также по словам руководителя ведомства, будет продолжена работа по развитию многофункциональных зон дорожного сервиса (МФЗ) на федеральной дорожной сети.

Приоритетными тенденциями Росавтодора в части реализации нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни" названы безопасность дорожного движения, внедрение искусственного интеллекта, наращивание технологического потенциала, формирование кадрового резерва дорожного хозяйства.

Развитие региональной и муниципальной дорожной сети — еще одна актуальная задача, которая будет реализована в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Кроме того, перед специалистами дорожного хозяйства поставлена сложная, но выполнимая цель — это соблюдение паритета между новыми объектами строительства и текущим содержанием автодорог.

Реализация ключевых концепций нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни", ориентированных на потребности граждан РФ, будет способствовать не только созданию безопасной и качественной инфраструктуры, но и выходу на совершенно иной технологический уровень, а также цифровой трансформации дорожно-транспортного комплекса. Еще одним фактором формирования комфортной среды для жизни станет обновление сети общественного транспорта и разработка новых маршрутов поездок. Развитие материально-технической базы, внедрение новых компонентов дорожных материалов, научные исследования — все это ведущие направления деятельности в рамках нацпроекта. Кроме того, меры, обозначенные в качестве приоритетных для формирования кадрового резерва дорожного хозяйства, позволят привлечь все больше квалифицированных специалистов и стимулировать их дальнейшее трудоустройство.

В рамках задач, поставленных президентом Российской Федерации в новом нацпроекте "Инфраструктура для жизни", до конца 2030 г. в Самарской области необходимо привести в нормативное состояние не менее 60% региональных дорог и сохранить долю дорог Самарско-Тольяттинской агломерации на уровне 85%.

"По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, в перечень объектов нацпроекта включаются наиболее социально значимые дороги, имеющие высокую интенсивность движения, а также входящие маршруты школьных и пассажирских автобусов. Для повышения удовлетворенности населения необходимо повысить качество проводимых работ, а также сформировать новые подходы в кадровой политике. Важнейшие задачи — проведение мероприятий, направленных на повышение безопасности региональных и местных дорог, а также обеспечение региона новым пассажирским транспортом", — отметил руководитель областного минтранса Сергей Карпов.