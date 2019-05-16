16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
РАР пытается приостановить лицензию винзавода "Тольяттинский" Имущество Утевского ХПП купил "Био-Тон" Полезный хлеб от Самарского хлебозавода №5 признали одним из лучших России Самарская "дочка" Русагро может стать крупнейшим кредитором Кошкинского маслосырзавода Производство "Самарского хлебозавода №2" выставлено на продажу

Пищевая промышленность АПК и пищепром

"Балтика-Самара" варит пиво из ячменя самарских производителей

САМАРА. 16 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 330
Версия для печати

Филиал ООО "Пивоваренная компания "Балтика" - "Балтика-Самара" начал использовать в производстве ячмень, выращенный на территории Самарской и Ульяновской областей. До конца сентября компания использует для этой цели шесть тысяч тонн ячменя пивоваренного сорта "Эксплоер" урожая 2018 года, закупленного у АО "Октябрьская Хлебная База" (г. Сызрань).

Фото: фото предоставлено компанией "Балтика"

Развитием агропроекта по обеспечению пивоваренным ячменем производственных площадок Восточной Европы занимается компания Carlsberg Eastern Europe, которая, как и "Балтика", включена в состав Carlsberg Group на российском рынке. Также в задачи компании входит управление поставками солода и других зерновых на заводы - в 2018 году она полностью покрыла за счет российского солода нужды "Балтики" и пивоварен Carlsberg Group в Азербайджане, а также частично в Казахстане.

Еще одно направление работы Carlsberg Eastern Europe - развитие производства сортов ячменя, создаваемых специалистами селекционного центра Carlsberg в Копенгагене. Так, теперь на полях фермерских хозяйств, задействованных в агропроекте, будет выращиваться инновационный сорт "Цитра", благодаря которому удалось улучшить качество продукции, повысить стабильность ароматики и вкуса. Тестирование "Цитры" на агрономические характеристики велось в течение двух лет, и в 2019 году было решено включить этот сорт ячменя в Государственный реестр селекционных достижений, наряду с уже представленными в нем сортами Carlsberg - "Чилл" (Chill), "Черио" (Cheerio) и "Чарльз" (Charles).

На текущий момент Carlsberg Eastern Europе - один из крупнейших производителей пивоваренного солода в стране. Компания сотрудничает с 84 современными сельхозпредприятиями в 12 регионах России, способствуя развитию сельского хозяйства по всей стране, от центральных регионов до Дальнего Востока. Качество ячменя контролируется на всех этапах выращивания - от посадки семян до сбора урожая. В Тульской и Ярославской областях работают собственные солодовни компании, где из ячменя производят готовый солод, который поступает на восточноевропейские заводы Carlsberg Group.

В Поволжье работа с производителями сырья только начинается. Если до недавнего времени Самарский филиал "Балтики" закупал ячмень в Тульской, Липецкой, Рязанской, Тамбовской, Владимирской и Ивановской областях, то теперь потребности производства полностью удовлетворяют местные поставщики. Первым участником агропроекта в Самарской области стала "Октябрьская хлебная база", которая приобретает ячмень у региональных сельхозпроизводителей и поставляет Carlsberg Eastern Europe.

"В сотрудничестве с "Балтикой" и местными производителями мы внедряем современные сорта пивоваренного ячменя европейской селекции на территории Самарской и Ульяновской областей. Лаборатория базы оснащена современным оборудованием и высококвалифицированным персоналом. Контроль качества ячменя при хранении и отгрузке выполняется совместно со специалистами компании "Балтика". Наша стратегическая задача в Поволжье - ежегодно увеличивать масштабы работы с "Балтикой" со строгим соблюдением высоких стандартов качества, заданных компанией", - рассказывает генеральный директор АО "Октябрьская Хлебная База" Александр Чирков.

Как отметил директор филиала "Балтика-Самара" Сергей Щекин, сотрудничество с местными сельхозпроизводителями позволяет компании снижать зависимость от импорта и оптимизировать расходы на логистику. Сельхозпредприятия в свою очередь получают доступ к крупному рынку сбыта, а местное сельское хозяйство в целом - стимул для роста.

Филиал ООО "Пивоваренная компания "Балтика" - "Балтика-Самара" - одно из ведущих предприятий пищевой промышленности Поволжья. Производственная мощность предприятия составляет 6,5 млн гл пива в год. Филиал "Балтика-Самара" выпускает 50 ассортиментных единиц пива региональных, федеральных и лицензионных торговых марок: "Балтика №3", "Балтика №7", "Балтика №9", "Балтика 0", "Балтика Кулер", "Жатецкий Гусь", "Арсенальное Крепкое", "Ярпиво", "Большая кружка", "Жигулевское", "Горьковское", "Уральский Мастер", "Свердловское", "Sarbast", "Легенда", "Tuborg", "Carlsberg" и региональный бренд "Самара". Продукция предприятия поставляется в регионы Поволжья (Татарстан, Башкортостан, Чувашию, Ульяновскую, Саратовскую, Пензенскую области и т.д.), Урала (Челябинская, Свердловская, Тюменская и т.д.), Сибири (Омская, Новосибирская области), Юга (Ростовская, Астраханская области и т.д.), а также экспортируется в Казахстан и страны Средней Азии. Предприятие является одним из крупнейших налогоплательщиков региона, входит в число крупных работодателей.

Гид потребителя

Фото на сайте

Самарский хлебозавод №5 раскрывает уникальные секреты производства хлеба

Самарский хлебозавод №5 раскрывает уникальные секреты производства хлеба

"Алев" формирует рыночный спрос

"Алев" формирует рыночный спрос

Первая линия по производству фасованных жареных семечек

Первая линия по производству фасованных жареных семечек

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2