На "ВолгаФесте" выступит Инженерный театр АХЕ

В первый день "ВолгаФеста", 8 июня, на самарской набережной выступит Инженерный театр АХЕ со спектаклем "Мокрая свадьба".

В "Мокрой свадьбе" традиционная предметная среда становится инженерной инсталляцией, а городские суеверия - поводом для имитации ритуала, где органично смешиваются вино и ацетон, тесто и земля, пляски Бутоха и стулья Тонета, любовь и смерть.

Одним из толчков к созданию спектакля стало знакомство участников "АХЕ" со средневековым текстом алхимика Иоганна Валентина Андреэ "Химическая свадьба".

Показ спектакля всегда проходит в естественных декорациях на водном ландшафте. В Самаре такой декорацией станет пляж.