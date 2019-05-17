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Театр Культура

На "ВолгаФесте" выступит Инженерный театр АХЕ

САМАРА. 17 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В первый день "ВолгаФеста", 8 июня, на самарской набережной выступит Инженерный театр АХЕ со спектаклем "Мокрая свадьба".

В "Мокрой свадьбе" традиционная предметная среда становится инженерной инсталляцией, а городские суеверия - поводом для имитации ритуала, где органично смешиваются вино и ацетон, тесто и земля, пляски Бутоха и стулья Тонета, любовь и смерть.

Одним из толчков к созданию спектакля стало знакомство участников "АХЕ" со средневековым текстом алхимика Иоганна Валентина Андреэ "Химическая свадьба".

Показ спектакля всегда проходит в естественных декорациях на водном ландшафте. В Самаре такой декорацией станет пляж.

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