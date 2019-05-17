На самарской набережной пройдет праздник в честь Кубка России по футболу

В воскресенье, 19 мая, с 15:30 на набережной Волги в районе Полевого спуска пройдут праздничные мероприятия. Все, кто придет в этот день на самарскую набережную, смогут получить автограф у звезд российского футбола.

Автограф-сессия пройдет с 16:00 до 17:00. Гости праздника смогут увидеть и сделать фотографию со знаменитым футбольным трофеем - Кубком России по футболу. Для горожан и гостей города подготовлены увлекательные спортивные и игровые программы - "Веселые старты", детский лабиринт, надувные аттракционы, турнир по настольному и панна-футболу.

На площадке "Академия художеств" пройдет конкурс детских художественных работ, победители которого получат почетное право выводить на поле "Самара Арены" футболистов - участников финального матча Кубка России. На сцене выступят молодежные творческие коллективы, пройдут конкурсы со зрителями, интерактивные программы.

Напомним, 22 мая на стадионе "Самара Арена" состоится финальный матч Олимп Кубка России по футболу сезона 2018/2019. В этот день на стадионе "Самара Арена" Российский футбольный союз при поддержке правительства Самарской области проведет шоу-программу в преддверии финального матча. Для жителей Самарской области и приезжих болельщиков будут организованы развлекательные мероприятия.

Хедлайнером концертной программы станет многократный обладатель музыкальной премии "Золотой Граммофон" - группа "Градусы", а на футбольной площадке перед стадионом болельщики смогут помериться силами с Андреем Тихоновым, Алексеем Смертиным, Андреем Карякой и другими звездами российского футбола.

Кроме того, за два часа до начала матча, в 17:30, для болельщиков будут организованы тематические фан-зоны клубов-финалистов, флешмоб с приготовлением четырехметровой футбольной пиццы, киберзона, детский городок, экспозиция с историей Кубка СССР и России, барбершоп, школа букмекера с популярным спортивным комментатором Георгием Черданцевым и многое другое.

Старт матчу будет дан с Международной космической станции самарским космонавтом Олегом Кононенко.

С полной программой развлекательных мероприятий можно ознакомиться здесь.