Дмитрий Азаров и Геннадий Котельников поздравили СамГМУ со столетним юбилеем

В пятницу, 17 мая, в Самарском академическом театре оперы и балета состоялось торжественное мероприятие, посвященное 100-летнему юбилею Самарского государственного медицинского университета.

Первый набор студентов-медиков прошел в октябре 1919 года. В 1922 году из стен вуза вышли 37 первых дипломированных специалистов. В 1923 году университет был расформирован, но профессора и студенты решили его спасти. На их добровольные пожертвования образовательное учреждение просуществовало несколько лет, пока в 1930 году не продолжилось его государственное финансирование.

В том же году началось строительство клиник СамГМУ. В годы Великой Отечественной войны вуз получил статус военно-медицинской академии и подготовил 1793 военных врача, большинство из которых были награждены орденами и медалями. Статус университета образовательное учреждение получило уже в мирное время, в 1993 году.

С юбилеем студентов, преподавателей и выпускников вуза поздравил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. "Значимость университета для нашего региона, в первую очередь — в спасенных жизнях. Трудно сосчитать, сколько жизней наших граждан и жителей других стран было спасено выпускниками университета. Скольким людям была оказана помощь в самых сложных ситуациях, скольким людям выпускниками университета было даровано счастье, потому что человек нездоровый счастливым быть не может. Вы дарите им здоровье, значит, вы дарите им счастье! — отметил губернатор. — Я хочу искренне поблагодарить вас за работу, научные исследования, педагогические достижения, за талантливых студентов, которых во многом талантливыми делают мудрые и не менее талантливые наставники. И, конечно, хочу поблагодарить вас за спасение человеческих жизней. Сбережение народа — это главная задача, которая определена президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным".

Глава региона поблагодарил вуз за активную работу по реализации национальных проектов, популяризации здорового образа жизни, формированию в людях полезных привычек и бережного отношения к своему здоровью. Дмитрий Азаров отметил: с такой командой мы добьемся всех стоящих перед Самарской областью задач.

На протяжении 52 лет вуз возглавляли два крупных ученых — академик РАН, заслуженный деятель науки РФ и почетный гражданин Самары Александр Краснов и его ученик — академик РАН, лауреат Государственной премии РФ и трижды лауреат премии правительства РФ, заслуженный деятель науки РФ, председатель Самарской губернской думы и почетный гражданин региона Геннадий Котельников.

Спикер поздравил родной вуз с юбилеем. "100 лет — это серьезная история и традиции. Задача любого вуза — традиции сохранять. Мы это успешно делаем. Мы 50 лет готовили военных врачей, у нас собственные клиники, очень хорошие отношения с практическим здравоохранением. Мы готовим хорошие кадры. Каждый второй наш студент — медалист, — сказал Геннадий Котельников. — Я хочу поздравить всех студентов, преподавателей и ветеранов вуза с юбилеем, пожелать им успехов, чтобы была мотивация в жизни и было к чему стремиться, чтобы ставили цели и добивались их. И, конечно, желаю счастья и здоровья".

С праздником студентов и преподавателей СамГМУ также поздравила заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова. Она высоко оценила сочетание классической модели подготовки и сбережение лучших традиций отечественной медицинской школы с инновационными технологиями в СамГМУ. "Это очень важные процессы, которые Самарскому государственному медицинскому университету удается совмещать. Студенты совершенно однозначно будут гордиться тем, что у них была такая альма-матер. Супер технологичный образовательный процесс. Отрадно, что подавляющее число технологий разработаны именно в этом вузе и со знанием задач, которые стоят сегодня перед системой здравоохранения", — отметила она.

Сегодня СамГМУ — это 10 факультетов и 80 кафедр, клиники на 1015 коек. В состав вуза входят 3 института и 6 собственных научно-исследовательских институтов. Разработки НИИ были представлены на выставке, которая работала на 2-м этаже театра, где с ними могли ознакомиться все желающие.