Дмитрий Азаров побывал на "Ночи музеев"

Вечером 18 мая губернатор Самарской области Дмитрий Азаров посетил городские музеи, которые присоединились к ежегодной "Ночи музеев".

Глава региона отправился в Музей Эльдара Рязанова, который 18 мая праздновал первый День рождения. Дмитрий Азаров поздравил коллектив с праздником и вручил торт, украшенный логотипом музея и кадрами из кинокартин Эльдара Рязанова. Также губернатор ознакомился с планами развития музея, осмотрел второй и третий этажи, где планируется продолжение экспозиции.

Руководитель городского департамента культуры Татьяна Шестопалова и архитектор Дмитрий Храмов рассказали Дмитрию Азарову об участии Музея Рязанова в Международном фестивале "Интермузей" в московском Манеже, а также о том, что экспозиция вошла в топ-30 лучших общественных интерьеров России по версии издания "Проект Россия".

Затем глава региона посетил Самарский художественный музей. А последним пунктом стал музей им. Алабина, здесь же прошло рабочее совещание по вопросу капремонта здания и реновации экспозиции. Стоимость капремонта бывшего ленинского мемориала оценивают примерно в 500 млн рублей. Большую часть суммы планируют получить из федерального бюджета в рамках национального проекта "Культура".