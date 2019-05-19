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Футбол Спорт

"Крылья Советов" сыграют в стыковых матчах

САМАРА. 19 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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По итогам игры 29-го тура чемпионата России "Енисей" - "Динамо" (2:2) стало ясно, что футболисты "Крыльев Советов" не поднимутся выше 13 места в таблице и сыграют в стыковых матчах за право участия в РПЛ в сезоне 2019/2020.

"Психологически попадать в стыковые матчи неприятно, но ничего не поделать, придется играть. Мы не хотели попасть туда, но сложилась такая ситуация, что череда травм выбила нас из колеи. "Крылья Советов" настроены остаться в премьер-лиге, будем решать задачу путем дополнительных матчей. Без разницы, с кем играть, будь то "Томь", "Нижний Новгород" или "СКА-Хабаровск", нужно побеждать и оставаться", - сказал директор по развитию клуба "КС" Александр Шикунов rsport.ria.ru.

"Мы сами не ожидали, что провалим апрель и май. Никто не думал, что из-за травм мы потеряем шесть ведущих футболистов. Но мы старались, бились. Год очень тяжелым выдался для "Крыльев Советов". Нам деваться некуда, ничего страшного, будем играть. Все ребята уже приняли как должное, начнем готовиться к важным матчам", - добавил он.

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