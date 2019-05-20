АвтоВАЗ отзывает свыше 32 тыс. Lada Largus из-за тормозов

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) информирует об отзыве 32 892 Lada Largus производства ПАО "АвтоВАЗ".

Отзыву подлежат автомобили, реализованные с ноября 2017 года по сегодня, с VIN-кодами согласно приложению в разделе "Документы" на сайте агентства.

Причиной такого решения послужила возможность смещения мембраны в корпусе вакуумного усилителя тормозов и повышенного усилия на педаль тормоза.

АвтоВАЗ проинформируют владельцев Lada Largus, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости обратиться в ближайший дилерский центр.

Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.

На Lada Largus проверят даты производства вакуумного усилителя и при необходимости заменят его.

Все работы будут бесплатны для владельцев.