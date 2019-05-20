Дмитрий Азаров провел четвертое заседание рабочей группы Госсовета РФ по культуре

В понедельник, 20 мая, в правительстве Самарской области состоялось очередное заседание рабочей группы Госсовета РФ по культуре под председательством губернатора Дмитрия Азарова.

В режиме видео-конференц-связи представители министерства культуры РФ, главы регионов и деятели культуры обсудили актуальные для отрасли вопросы.

Напомним, в конце прошлого года президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании при Госсовете 16 рабочих групп, которые возглавили главы регионов. В Год театра работу по направлению "Культура" президент доверил губернатору Самарской области Дмитрию Азарову.

Четвертое ежемесячное заседание рабочей группы в этот раз посвящено вопросу создания условий для развития культуры села в рамках реализации федерального проекта "Культурная среда". Современный уровень развития села, существующая инфраструктура, в том числе состояние материально-технической базы учреждений, не всегда позволяют сельским жителям наравне с горожанами получить полноценный доступ к культурным ценностям.

Руководители субъектов РФ представили свои идеи того, как можно исправить эту ситуацию. Так, губернатор Рязанской области Николай Любимов предложил включить в федеральный проект "Культурная среда" дополнительные мероприятия: строительство многофункциональных культурных центров, приобретение автобусов для гастрольной деятельности творческих коллективов муниципальных образований.

Заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова заметила, что задачи по развитию отрасли решаются не только в рамках нацпроекта "Культура". Что же касается последнего, его бюджет уже утвержден и имеет свои параметры.

"Мы ежегодно строим, реконструируем и ремонтируем не менее 100 сельских учреждений культуры. Кроме того, такие большие центры мы строим в малых городах. Что касается автобусов для гастролей наших коллективов, хочу напомнить, что в рамках проекта "Единой России" по обновлению материально-технической базы театры и Дома культуры могут приобретать такой транспорт", — сказала она.

Дмитрий Азаров предложил тщательно проанализировать и оценить целесообразность всех поступивших предложений. "Коллеги, необходимо сделать оценку того, сколько денег нам нужно, например, на строительство таких центров. Когда мы посчитаем необходимые средства, мы сможем выйти на другой уровень обсуждения вопроса. Могу сказать, что для Самарской области капитальный ремонт гораздо важнее", — отметил глава региона.

Представители правительства Белгородской области рассказали о региональном опыте по созданию модельных библиотек. Ими были разработаны стандарты, которые учитывают практически все аспекты функционирования этих учреждений и при этом позволяют добиться высокой эффективности по предоставлению услуг, хорошего охвата населения.

Напомним, нацпроектом предполагается модернизировать сотни муниципальных библиотек в регионах и создать на их базе современные центры, которые зададут новый стандарт работы библиотек. Дмитрий Азаров поручил региональному минкульту взять на вооружение опыт Белгородской области и внедрить его в нашем регионе. А заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова подчеркнула, что этот опыт будет полезно распространить на всю страну.

Также в ходе совещания были высказаны идеи по включению в нацпроект поддержки традиций песенного творчества на селе — в частности, закупки народных инструментов для организации песенных вечеров. Дмитрий Азаров напомнил, что необязательно воплощать все идеи в жизнь только в рамках нацпроекта "Культура". "У нас осуществляется грантовая поддержка проектов на уровне президента и министерства культуры РФ", — сказал он.

В качестве примера глава региона рассказал об опыте проведения на территории Самарской области фестиваля "Душа баяна", а также фестиваля "Виват, баян!", который поддержало министерство культуры РФ. В этом году "Виват, баян!" проводится уже на условиях грантовой поддержки в пяти субъектах РФ, а также в Республике Словения. "Проекты, которые рождаются на территории Самарского региона, активно поддерживаются федеральным минкультом, искреннее за это спасибо", — сказал Дмитрий Азаров.



В завершение заседания губернатор пригласил всех его участников посетить Грушинский фестиваль авторской песни, который с 1968 года проходит под Самарой.