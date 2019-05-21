Бывший руководитель и мэрия Сызрани избежали ответственности за долги МУП "ЖЭС"

Арбитражный суд Самарской области в рамках дела о банкротстве бывшей единой теплоснабжающей организации (ЕТО) Сызрани - МУП "ЖЭС" - отказался привлечь к субсидиарной ответственности бывшего директора предприятия Василия Панасова и администрацию города по долгам МУПа в размере 559 млн руб., пишет "КоммерсантЪ".
Напомним, исковое заявление внешний управляющий организации Наталья Гасанова подала в декабре прошлого года. По данным на текущий месяц, задолженность предприятия составляет около 1 млрд рублей. Процесс банкротства ЖЭС начался в июле 2018 г. по иску самарского филиала ПАО "Т Плюс". Как рассказали тогда в компании, муниципальное предприятие без объяснений прекратило расчеты с ресурсоснабжающей организацией. Тем же летом статус единой теплоснабжающей организации Сызрани вместе с имуществом МУПа передали ООО "Энергетик". По указанным на сайте ЖЭС номерам отвечали сотрудники "Энергетика".
В январе ФАС выдала предупреждение городском властям. Антимонопольная служба выявила признаки нарушения порядка определения ЕТО и ограничения конкуренции. "В течение 60 дней с момента его получения орган местного самоуправления должен исполнить его путем отмены постановления о присвоении статуса ЕТО ООО "Энергетик". Кроме того, необходимо заново провести процедуру определения единой теплоснабжающей организации", - цитировались в сообщении ведомства слова заместителя руководителя ФАС России Виталия Королева. Власти Сызрани предупреждение не исполнили. В марте антимонопольный орган возбудил дело в отношении администрации. После этого мэрия лишила "Энергетика" статуса ЕТО и объявила о приеме заявок. Как рассказал на пресс-конференции директор самарского филиала "Т Плюс" Александр Гришатов, компания борется за право стать ЕТО в зоне принадлежащей ей Сызранской ТЭЦ.
После того как суд признал муниципальное унитарное предприятие банкротом, арбитражный управляющий инициировал ряд судебных дел против контрагентов, среди которых оказалась одна из крупнейших управляющий компаний Сызрани - ООО "УК "Центр", которое является одним из основных должников ЖЭС. Предприятие в судебном порядке потребовало от УК выплатить более полмиллиарда рублей. Производство по делу приостановлено до вынесения решения по искам об оспаривании управляющим сделок должника. В прошлом месяце МУП "ЖЭС" подало иск о банкротстве "Центра" из-за долга в размере 31 млн рублей.
В январе по заявлению "Т Плюс" СУ МУ МВД России "Сызранское" возбудило уголовное дело в отношении неустановленного лица из числа бывших руководителей МУП "ЖЭС" по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). По данным издания, следствие продолжается.
По мнению юристов, решение суда в данном случае свидетельствует, что ответчикам удалось доказать отсутствие с их стороны причиненного существенного вреда имущественным правам кредиторов в результате совершения либо одобрения подозрительных сделок или сделок с предпочтением. "Лицо не подлежит привлечению к субсидиарной ответственности, если оно действовало согласно обычным условиям гражданского оборота, добросовестно и разумно в интересах должника", - отмечает партнер, генеральный директор юридического бюро "Падва и Эпштейн" Павел Герасимов. Как добавляет юрист, у управляющего есть возможность оспорить решение в вышестоящих инстанциях.