Бывший руководитель и мэрия Сызрани избежали ответственности за долги МУП "ЖЭС"

Арбитражный суд Самарской области в рамках дела о банкротстве бывшей единой теплоснабжающей организации (ЕТО) Сызрани - МУП "ЖЭС" - отказался привлечь к субсидиарной ответственности бывшего директора предприятия Василия Панасова и администрацию города по долгам МУПа в размере 559 млн руб., пишет "КоммерсантЪ".

Напомним, исковое заявление внешний управляющий организации Наталья Гасанова подала в декабре прошлого года. По данным на текущий месяц, задолженность предприятия составляет около 1 млрд рублей. Процесс банкротства ЖЭС начался в июле 2018 г. по иску самарского филиала ПАО "Т Плюс". Как рассказали тогда в компании, муниципальное предприятие без объяснений прекратило расчеты с ресурсоснабжающей организацией. Тем же летом статус единой теплоснабжающей организации Сызрани вместе с имуществом МУПа передали ООО "Энергетик". По указанным на сайте ­ЖЭС номерам отвечали сотрудники "Энергетика".

В январе ФАС выдала предупреждение городском властям. Антимонопольная служба выявила признаки нарушения порядка определения ЕТО и ограничения конкуренции. "В течение 60 дней с момента его получения орган местного самоуправления должен исполнить его путем отмены постановления о присвоении статуса ЕТО ООО "Энергетик". Кроме того, необходимо заново провести процедуру определения единой теплоснабжающей организации", - цитировались в сообщении ведомства слова заместителя руководителя ФАС России Виталия Королева. Власти Сызрани предупреждение не исполнили. В марте антимонопольный орган возбудил дело в отношении администрации. После этого мэрия лишила "Энергетика" статуса ЕТО и объявила о приеме заявок. Как рассказал на пресс-конференции директор самарского филиала "Т Плюс" Александр Гришатов, компания борется за право стать ЕТО в зоне принадлежащей ей ­Сызранской ТЭЦ.

После того как суд признал муниципальное унитарное предприятие банкротом, арбитражный управляющий инициировал ряд судебных дел против контрагентов, среди которых оказалась одна из крупнейших управляющий компаний Сызрани - ООО "УК "Центр", которое является одним из основных должников ЖЭС. Предприятие в судебном порядке потребовало от УК выплатить более полмиллиарда рублей. Производство по делу приостановлено до вынесения решения по искам об оспаривании управляющим сделок должника. В прошлом месяце МУП "ЖЭС" подало иск о банкротстве "Центра" из-за долга в размере 31 млн рублей.

В январе по заявлению "Т Плюс" СУ МУ МВД России "Сызранское" возбудило уголовное дело в отношении неустановленного лица из числа бывших руководителей МУП "ЖЭС" по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). По данным издания, следствие продолжается.

По мнению юристов, решение суда в данном случае свидетельствует, что ответчикам удалось доказать отсутствие с их стороны причиненного существенного вреда имущественным правам кредиторов в результате совершения либо одобрения подозрительных сделок или сделок с предпочтением. "Лицо не подлежит привлечению к субсидиарной ответственности, если оно действовало согласно обычным условиям гражданского оборота, добросовестно и разумно в интересах должника", - отмечает партнер, генеральный директор юридического бюро "Падва и Эпштейн" Павел Герасимов. Как добавляет юрист, у управляющего есть возможность оспорить решение в вышестоящих ­инстанциях.